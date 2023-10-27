Боксер Перетятько – о бое с Фьюри: «После он мне сказал: «Сильно бьешь, меня так еще не били»

Даниил Перетятько рассказал о проигрыше Тайсону Фьюри.

– В третьем раунде против Фьюри вы отказались от продолжения поединка.

– Я не отказывался – судья снял. На ютубе даже есть видео, как я ору на корнемена. После боя сказал, чтобы этого человека в моем углу больше не было. В общем, уволил. Но! Он оказался прав.

На ринге открылась сечка, поэтому после боя меня сразу же отвезли к врачу. Там сказали, что она была такой крупной, что если бы еще один чистый апперкот, то глаз мог бы выпасть.

Можно ли было продолжать бой? А какой боец – именно боец, а не падающий мешок – откажется от продолжения? Я орал из-за остановки и хотел продолжать, но сечка была размером с указательный палец.

– Общаетесь с Фьюри?

– Нет, потому что больше не виделись. Созвоны? Нет. Когда мы встречаемся [с другими боксерами] на разных турнирах, то здороваемся и общаемся. Все прекрасно друг к другу относятся. Мы же гладиаторы: выходим на арену ради публики.

Разговаривали с Фьюри в отеле. Тогда он мне сказал: «Сильно бьешь. Меня еще так не били». У него-то был всего третий бой – может быть, поэтому [так сказал]. Или потому что хотел поддержать после поражения. Все-таки человек понимает, что такое профессиональный бокс. У него вся семья там, – сказал бывший боксер Даниил Перетятько в интервью Sports.ru.

Я дрался с Фьюри, а теперь живу в Норвегии и занимаюсь рыбой