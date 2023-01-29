Де Ла Хойя – о бое Фьюри и Нганну: «На ринге Фрэнсис продержится несколько раундов, а в клетке он бы нокаутировал Тайсона за 30 секунд»

Боксерский промоутер поделился мыслями о возможном поединке между чемпионом мира по боксу в тяжелом весе Тайсоном Фьюри и бывшим чемпионом UFC в тяжелом весе .

«Такие бойцы, как Нганну, я думаю, могут продержаться несколько раундов. Если это боксерский ринг, то он, конечно, сможет продержаться несколько раундов.

Но Тайсон Фьюри – это парень, который рос на боксе. Это его конек, и это его спорт. Огромное преимущество у Фьюри.

Если бы бой проходил в клетке, это была бы совсем другая история. Нганну заставил бы его постучать или что-то еще, ударил бы его ногой и нокаутировал за 30 секунд. Совершенно разные виды спорта», – сказал Де Ла Хойя.

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