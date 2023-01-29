Де Ла Хойя – о бое Фьюри и Нганну: «На ринге Фрэнсис продержится несколько раундов, а в клетке он бы нокаутировал Тайсона за 30 секунд»

Теги Оскар Де Ла Хойя UFC Тайсон Фьюри бокс Фрэнсис Нганну Фьюри - Нганну Бокс/MMA/UFC

Боксерский промоутер Оскар Де Ла Хойя поделился мыслями о возможном поединке между чемпионом мира по боксу в тяжелом весе Тайсоном Фьюри и бывшим чемпионом UFC в тяжелом весе Фрэнсисом Нганну.

«Такие бойцы, как Нганну, я думаю, могут продержаться несколько раундов. Если это боксерский ринг, то он, конечно, сможет продержаться несколько раундов.

Но Тайсон Фьюри – это парень, который рос на боксе. Это его конек, и это его спорт. Огромное преимущество у Фьюри.

Если бы бой проходил в клетке, это была бы совсем другая история. Нганну заставил бы его постучать или что-то еще, ударил бы его ногой и нокаутировал за 30 секунд. Совершенно разные виды спорта», – сказал Де Ла Хойя.

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6 комментариев

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Мага осторожный
Ответ Johnny Walker
Да ну, бред наркомана, Нганну вырубит большого боммжару за 4 раунда на ринге.
Это ты про свой комментарий? Действительно похож на бред
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alexander bakulin
выключит в ринге жиробаса секунд за 40. фьюри рухнет, как мешок с говном, под ударами камерунского молота.
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Быстрорукий Джо
Ответ Johnny Walker
Да ну, бред наркомана, Нганну вырубит большого боммжару за 4 раунда на ринге.
Похожие басни я слышал перед боем Конора с Мэем)В итоге Мэй даже не тренировался и сводил макнагетса в школу
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
dmitrii7856@icloud.com
Ответ Johnny Walker
Да ну, бред наркомана, Нганну вырубит большого боммжару за 4 раунда на ринге.
Он после половины 1 раунда задохнётся 😄
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артем саркисян
Ответ Johnny Walker
Да ну, бред наркомана, Нганну вырубит большого боммжару за 4 раунда на ринге.
С чего вдруг?
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Johnny Walker
Да ну, бред наркомана, Нганну вырубит большого боммжару за 4 раунда на ринге.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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