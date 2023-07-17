Фрэнсис Нганну: «Заработаю ли я за бой с Фьюри больше, чем за всю карьеру в UFC? Да – на 100%»

Теги UFC Тайсон Фьюри бокс Фрэнсис Нганну Фьюри - Нганну Бокс/MMA/UFC

Нганну сказал, что за бой против Фьюри заработает больше, чем за всю карьеру в UFC.

«Заработаю ли я за бой с Тайсоном Фьюри больше, чем за всю карьеру в UFC? Определенно да. На 100%», – сказал экс-чемпион UFC в тяжелом весе Фрэнсис Нганну.

Бой между Нганну и Фьюри по правилам бокса пройдет в Саудовской Аравии 28 октября. 

Фьюри и Нганну проведут бой в боксе. Что об этом известно?

Почему Нганну совершенно не готов к боксерскому поединку с Фьюри?

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5 комментариев

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Вася Енотов
Ответ Asl Ali
Нганыч красава . прогнул лысую систему под себя . вдумайтесь компания зарабатывает миллиарды , но отчисления самые самые маленькие среди всех американских лиг . Лысый купается в деньгах , пока многие бойцы получают подачки в виде пары десятков тысяч, что для США копейки. а тут парняга который начал заниматься ММА уже когда был взрослым , пришел и нагнул всех . заработает жирный чек , на уровне зарплат сотен бойцов за турнир . И лысый не получит с этих денег ,ни #у я ... разве это не прекрасно? Он уже сотворил историю и показал многим правильный путь. Ибо лысый уже обнаглел в края . его жадность можно было бы объяснить в прошлом , миллионными доходами, но сейчас уже миллиардная компания ауууу . Какой толк от медийности ,если на ней далеко не уедешь
Думаю критиковать Дану могут лишь те, кто понимает в этом бизнесе. Это нам со стороны кажется, что деньги сыпятся из воздуха, но на самом деле организовать обычный турнир это огромная работа с множеством контрактов и работой людей, которых не видно глазу. Не говорю уже о том, чтобы удержать на плаву весь промоушен. Нганну возрастной боец и особенных навыков, кроме супер силы удара у него нет. Не вижу смысла платить ему столько же, как тому же Джонсу. Что касается Нганну, Уайт прав практически во всем. Кто бы вообще знал о Нганну, если бы не его контракт с UFC?
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