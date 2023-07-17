Фрэнсис Нганну: «Заработаю ли я за бой с Фьюри больше, чем за всю карьеру в UFC? Да – на 100%»

Нганну сказал, что за бой против Фьюри заработает больше, чем за всю карьеру в UFC.

«Заработаю ли я за бой с Тайсоном больше, чем за всю карьеру в UFC? Определенно да. На 100%», – сказал экс-чемпион в тяжелом весе .

Бой между Нганну и Фьюри по правилам бокса пройдет в Саудовской Аравии 28 октября.

Фьюри и Нганну проведут бой в боксе. Что об этом известно?

Почему Нганну совершенно не готов к боксерскому поединку с Фьюри?