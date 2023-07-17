Фрэнсис Нганну: «Заработаю ли я за бой с Фьюри больше, чем за всю карьеру в UFC? Да – на 100%»
Нганну сказал, что за бой против Фьюри заработает больше, чем за всю карьеру в UFC.
«Заработаю ли я за бой с Тайсоном Фьюри больше, чем за всю карьеру в UFC? Определенно да. На 100%», – сказал экс-чемпион UFC в тяжелом весе Фрэнсис Нганну.
Бой между Нганну и Фьюри по правилам бокса пройдет в Саудовской Аравии 28 октября.
Фьюри и Нганну проведут бой в боксе. Что об этом известно?
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