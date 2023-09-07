Фьюри хочет подраться с Нганну по правилам ММА: «Он не умеет бороться, а в стойке я лучше»

Тайсон Фьюри заявил, что хочет подраться с Фрэнсисом Нганну по правилам ММА.

«Я бы хотел подраться с ним в клетке. Думаю, что смогу победить его. Он не разбирается в джиу-джитсу, не умеет бороться.

У него хороший удар, но в стойке я лучше. В этих маленьких перчатках я вырублю его за считаные секунды», – заявил чемпион мира по боксу .

Фьюри – о бое с Нганну: «У всех есть план, пока его не начали лупить бомбами из Ланкастера»

Фьюри – Нганну: «Когда идешь за королем, лучше не промахиваться»