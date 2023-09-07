Фьюри хочет подраться с Нганну по правилам ММА: «Он не умеет бороться, а в стойке я лучше»

Теги тяжелый вес MMA Тайсон Фьюри бокс Фрэнсис Нганну Фьюри - Нганну Бокс/MMA/UFC

Тайсон Фьюри заявил, что хочет подраться с Фрэнсисом Нганну по правилам ММА.

«Я бы хотел подраться с ним в клетке. Думаю, что смогу победить его. Он не разбирается в джиу-джитсу, не умеет бороться.

У него хороший удар, но в стойке я лучше. В этих маленьких перчатках я вырублю его за считаные секунды», – заявил чемпион мира по боксу Тайсон Фьюри.

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6 комментариев

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факты про футбол
При всем уважении к Фьюри, по правилам ММА у Фьюри шансы на победу столько же сколько у Нганну по правилам боксу, То-есть никаких.
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Djumbei
Ответ факты про футбол
При всем уважении к Фьюри, по правилам ММА у Фьюри шансы на победу столько же сколько у Нганну по правилам боксу, То-есть никаких.
Совершенно верно. Это абсолютно разные виды спорта. В боксе профан нгану, в мма профан Фьюри. Для Фьюри это будет позор на весь мир.
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+2
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заратустра-будрайтис
Сирил Ган ровно так же думал и Нгану его спокойно залежал
+3
-3
0
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