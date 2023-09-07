Фьюри хочет подраться с Нганну по правилам ММА: «Он не умеет бороться, а в стойке я лучше»
Тайсон Фьюри заявил, что хочет подраться с Фрэнсисом Нганну по правилам ММА.
«Я бы хотел подраться с ним в клетке. Думаю, что смогу победить его. Он не разбирается в джиу-джитсу, не умеет бороться.
У него хороший удар, но в стойке я лучше. В этих маленьких перчатках я вырублю его за считаные секунды», – заявил чемпион мира по боксу Тайсон Фьюри.
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