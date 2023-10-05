Оливейра – о подготовке к реваншу с Махачевым: «Ничего не менял. Я тот же Чарльз, остаюсь при своем»

Чарльз Оливейра рассказал о подготовке к реваншу с Исламом Махачевым.

«Я не люблю распыляться, не люблю менять команду от боя к бою. У меня нет такого, что для одного поединка я готовлюсь с одними, а для другого – с другими. Я работаю с одними и теми же людьми и не хочу их менять.

Пробовал ли найти партнера, который выступал по правилам самбо? Нет, такого не было, и я ничего не менял. Я тот же Чарльз, остаюсь при своем.

Многие пытались что‑то советовать, но к этому нужно относиться философски, что‑то оставлять себе, что‑то пропускать мимо и держать голову в порядке, быть верным самому себе», – сказал экс-чемпион в легком весе .

Поединок между Оливейрой и пройдет 21 октября и возглавит UFC 294.

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