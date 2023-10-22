Уайт заявил, что следующим соперником Махачева станет Оливейра

Теги UFC Дана Уайт MMA легкий вес (MMA) Ислам Махачев Чарльз Оливейра Александр Волкановски Махачев - Оливейра UFC 294 Бокс/MMA/UFC

Дана Уайт хочет организовать реванш Махачева и Оливейры.

Об этом президент UFC заявил на пресс-конференции после турнира UFC 294, в главном событии которого Ислам Махачев нокаутировал Алекса Волкановски и защитил титул в легком весе.

Изначально с Махачевым должен был драться Оливейра, но за 12 дней до турнира он выбыл из-за травмы. В 2022 году Ислам и Чарльз бились за титул в легком весе, тогда россиянин победил удушением во втором раунде.

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18 комментариев

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F.Castro
а Оливейра хочет этого?
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Bleffinho
а зачем? кому это интересно? даже с Волкановски бой интереснее. Поднимайте Махачева в более ысокий вес
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Kubinec_
в первом раунде пусть против Оливейры дерётся, во втором Волкановски. зачем тянуть?
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\\\ VORON ///
Ответ DenizKios
Не понимаю за что такой быстрый реванш давать Оливейре Первый бой в одну калитку Проблема лишь в том, что Оливейра всех остальных в дивизионе переехал и вроде как самый достойный... Но почему не дать титульник в полусреднем???
Справедливости ради Оливейра уверенно закрыл свое поражение Исламу в бою с очень сильным соперником. При этом Оливейра побил всех иных претендентов - и Гейджи, и Порье... Поэтому реванш не назовёшь незаслуженным. Хотя всем нам было бы интересно посмотреть на Ислама в бою за титул в полусреднем весе. Но там уже есть претендент - Белал Мухамад. Полагаю, что после него может дойти очередь до Ислама.
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Tottenhamon21
Намного интереснее было бы с Колби/Эдвардсом глянуть. Тут просто уже нет большого интереса наблюдать за одними и теми же в каждом бою. Два раза Волк, теперь второй раз бразил. Хочется уже новых вызовов для Махачева.
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Чупакабра из Мачу-Пикчу
Оливейра: не надо, дядя!!!
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DenizKios
Не понимаю за что такой быстрый реванш давать Оливейре
Первый бой в одну калитку
Проблема лишь в том, что Оливейра всех остальных в дивизионе переехал и вроде как самый достойный...
Но почему не дать титульник в полусреднем???
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Алексей Иванов
Миссматч
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Brigande
Ислам озвучил планы чуть ранее . Не просто так он поедет на ивент Леон-Колби . Очевидно , что победитель вызовет его , и там же на месте стердаун организуют .
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F.Castro
а на страховке кто будет?
Гамрот?
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<~Inter~>
Лучше бы провели бой Гейджи-Оливейра и Махачев-Эдвардс/Колби
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azimkhodjaev@icloud.com
Ответ Bleffinho
а зачем? кому это интересно? даже с Волкановски бой интереснее. Поднимайте Махачева в более ысокий вес
Поддерживаю тоже ждал что Ислам поднимется в весе и завоюет два титула Юфс )
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F.Castro
Ответ Kubinec_
в первом раунде пусть против Оливейры дерётся, во втором Волкановски. зачем тянуть?
а в третьем страховщик Гамрот?
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justburn
Ответ Чупакабра из Мачу-Пикчу
Да даже с тем же Порье и Гэтжи было бы интереснее, как по мне. Хоть новые имена будут в скальпах.
Порье нет, а вот с Гейджи есть шанс лаки панча. Он подтянул тактику и удары у него жесточайшие, все это признавали.
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