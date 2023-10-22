Уайт заявил, что следующим соперником Махачева станет Оливейра
Дана Уайт хочет организовать реванш Махачева и Оливейры.
Об этом президент UFC заявил на пресс-конференции после турнира UFC 294, в главном событии которого Ислам Махачев нокаутировал Алекса Волкановски и защитил титул в легком весе.
Изначально с Махачевым должен был драться Оливейра, но за 12 дней до турнира он выбыл из-за травмы. В 2022 году Ислам и Чарльз бились за титул в легком весе, тогда россиянин победил удушением во втором раунде.
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Проблема лишь в том, что Оливейра всех остальных в дивизионе переехал и вроде как самый достойный...
Но почему не дать титульник в полусреднем???
Гамрот?