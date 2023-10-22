Джастин Гейджи: «Я должен стать следующим соперником Махачева»
Джастин Гейджи хочет стать следующим соперником Джастина Гейджи.
«Я должен стать следующим соперником Махачева. Тут нечего обсуждать», – заявил обладатель пояса BMF Джастин Гейджи.
Махачев против реванша с Оливейрой: «В легком весе сейчас в топе много сбитых летчиков»
Махачев предложил свести Гейджи и Оливейру, чтобы узнать имя «настоящего» претендента
в комментариях ему справедливо заметили, что он и впрямь может оказаться следующим, кто рухнет, как мешок с говном.