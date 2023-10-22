Джастин Гейджи: «Я должен стать следующим соперником Махачева»

Теги UFC MMA Джастин Гейджи Ислам Махачев Бокс/MMA/UFC

Джастин Гейджи хочет стать следующим соперником Джастина Гейджи.

«Я должен стать следующим соперником Махачева. Тут нечего обсуждать», – заявил обладатель пояса BMF Джастин Гейджи.

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13 комментариев

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Игорь Пырегов
Гейджи против Гейджи? ... Это он легко может устроить дома, в UFC такой поединок вряд ли разрешат
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alexander bakulin
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
гейджи потешно запостил в твиттере, сразу после нокаута волка, "я следующий".
в комментариях ему справедливо заметили, что он и впрямь может оказаться следующим, кто рухнет, как мешок с говном.
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Juninho P.
будет интересно
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David Rigert
"в очередь,сукины дети! в очередь!"
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кракен ночной лиги
Ответ <~Inter~>
он бы вес не сделал за 10 дней
Да не в том смысл. Джастин не конкурент ребятам с хорошей защитой и борьбой
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кракен ночной лиги
Тогда мог бы на коротком выскачить, что с лагерем, что без, от борьбы защиты ноль, дыхалка на 1 раунд. С другими ударниками и против плохих борцов/универсалов хорош. С бойцами вроде Оливейры, Нурмагомедова и Махачева без шансов
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skytent1
Видели мы тебя с Хабибом и с Оливейрой, беспомощность Гейджи в партере доводила до недоумения, казалось он будто сам в треугольник к хабибу залез и шею Оливейре подставил чтоб тому удобней душить было
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<~Inter~>
Ответ кракен ночной лиги
Тогда мог бы на коротком выскачить, что с лагерем, что без, от борьбы защиты ноль, дыхалка на 1 раунд. С другими ударниками и против плохих борцов/универсалов хорош. С бойцами вроде Оливейры, Нурмагомедова и Махачева без шансов
он бы вес не сделал за 10 дней
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Максон121
Ответ кракен ночной лиги
Тогда мог бы на коротком выскачить, что с лагерем, что без, от борьбы защиты ноль, дыхалка на 1 раунд. С другими ударниками и против плохих борцов/универсалов хорош. С бойцами вроде Оливейры, Нурмагомедова и Махачева без шансов
Оливейру он может рубануть,что их первый бой и показал.А насчёт Хабиба и Ислама-да,там другой уровень и Гейджи может помочь только шальная плюха
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ЛТМ
Ответ skytent1
Видели мы тебя с Хабибом и с Оливейрой, беспомощность Гейджи в партере доводила до недоумения, казалось он будто сам в треугольник к хабибу залез и шею Оливейре подставил чтоб тому удобней душить было
С Хабибой подставной бой это 100% был. Он Хабибу все ноги отбил и мог дальше убивать до синяков кровавых копыта, но полез бороться сам. Это кидок, подстава.
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