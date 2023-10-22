Махачев предложил свести Гейджи и Оливейру, чтобы узнать имя «настоящего» претендента

Теги UFC MMA Джастин Гейджи Ислам Махачев Чарльз Оливейра Бокс/MMA/UFC

Ислам Махачев предложил устроить претендентский бой Гейджи – Оливейра.

«У меня такое чувство, что есть два готовы претендента – Джастин Гейджи и Чарльз Оливейра. Я думаю, что их можно свести, а победителя сделать реальным претендентом. Или, если я сейчас побью кого-то следующим, то второй будет снова ждать. Как-то это не состыковывается. Нужно определить настоящего контендера.

Когда возвращаюсь в октагон? Как только... так сразу», – заявил чемпион UFC Ислам Махачев.

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17 комментариев

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Gitanes
Ответ sanek maloi
А потом в октябре снова в Абу Даби и так до пенсии) база)))
Че санек уже придумал новые отмазки?))))))))
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F.Castro
Ответ sanek maloi
А потом в октябре снова в Абу Даби и так до пенсии) база)))
думаешь после пенсии ИСЛАМА всё закончится? нет конечно. там дальше Усман Нурмагомедов
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charly001
Ответ sanek maloi
А потом в октябре снова в Абу Даби и так до пенсии) база)))
“ да не бомбит у меня , не бомбит» 😁
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Bleffinho
ууу, как опасно, свести проигравших по несколько раз бойцов между собой, ппред боем с тобой. Смело
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Максим Ачкасов
Ответ F.Castro
Комментарий удален пользователем
чарльз как раз интересен в отличие от гейджи
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F.Castro
Комментарий удален пользователем
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VikernesAids
Оливейра сабом или нокаутом, ничего нового, правда Гейджи в последних двух боях не тупой кривозубый крестьянин, авось что-то и выйдет(но я за Чарльза).
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LaffyTaffy
Ясно, короче опять простой на год минимум
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sanek maloi
Ответ charly001
“ да не бомбит у меня , не бомбит» 😁
Я понимаю, что сейчас у вас эйфория и вам фанатам можно писать, что угодно)
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sanek maloi
Ответ Bleffinho
ууу, как опасно, свести проигравших по несколько раз бойцов между собой, ппред боем с тобой. Смело
На это и план, пусть топовые бойцы лупят друг друга по несколько раз, пока Ислам рамаданит, потом по кайфу натренируется и в октябре в гости снова на шерстяной остров)
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Ilia Bondarenko
Ответ LaffyTaffy
Ясно, короче опять простой на год минимум
новое оправдание. Тема с Волком не сработало.
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Saddam Huseyn
Ответ LaffyTaffy
Ясно, короче опять простой на год минимум
Когда Ислам пропускал год?
За два с половиной года 7 боев. Лишь бы что-то ляпнуть
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LaffyTaffy
Ответ Ilia Bondarenko
новое оправдание. Тема с Волком не сработало.
Я не болел за Волка, больше того, я оба раза ставил на Махачева
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