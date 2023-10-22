Махачев предложил свести Гейджи и Оливейру, чтобы узнать имя «настоящего» претендента
Ислам Махачев предложил устроить претендентский бой Гейджи – Оливейра.
«У меня такое чувство, что есть два готовы претендента – Джастин Гейджи и Чарльз Оливейра. Я думаю, что их можно свести, а победителя сделать реальным претендентом. Или, если я сейчас побью кого-то следующим, то второй будет снова ждать. Как-то это не состыковывается. Нужно определить настоящего контендера.
Когда возвращаюсь в октагон? Как только... так сразу», – заявил чемпион UFC Ислам Махачев.
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