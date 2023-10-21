Махачев – о следующем сопернике: «Я не выбираю их, у Уайта появилась работа»
Ислам Махачев не стал называть имя следующего соперника.
«Я никогда не выбираю. У Даны Уайта появилась работа. Дай мне кого-нибудь», – сказал Ислам Махачев.
Ислам нокаутировал Алекса Волкановски в первом раунде на UFC 294. Ранее менеджер Махачева Али Абдель-Азиз сообщал, что следующим претендентом на титул в легком весе будет Джастин Гейджи.
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