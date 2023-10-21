Махачев – о следующем сопернике: «Я не выбираю их, у Уайта появилась работа»

Теги UFC MMA легкий вес (MMA) Джастин Гейджи Ислам Махачев Али Абдель-Азиз Александр Волкановски UFC 294 Бокс/MMA/UFC

Ислам Махачев не стал называть имя следующего соперника.

«Я никогда не выбираю. У Даны Уайта появилась работа. Дай мне кого-нибудь», – сказал Ислам Махачев.

Ислам нокаутировал Алекса Волкановски в первом раунде на UFC 294. Ранее менеджер Махачева Али Абдель-Азиз сообщал, что следующим претендентом на титул в легком весе будет Джастин Гейджи.

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13 комментариев

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Магомед Ахмедов
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а как Кормье побежал к Дане после этих слов🤣 "типо че есть сказать?, кто следующий?"
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<~Inter~>
А у Даны большой выбор. В идеале конечно хотелось бы увидеть бой с победителем пары Эдвардс-Колби, но есть же Гейджи которому обещали чемпионский бой
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<~Inter~>
Ответ Рахил Тагиев
Махачев чистый легковес. Он не выдержит мощи того же Эдвардса или Ковингтона
Проведёт пару спаррингов с Хабибом и привыкнет ко всему
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Bleffinho
работа по уговариванию к переходу в более высокий вес?
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Wiley Fox
Ответ Rivaldo Vítor Borba Ferreira
Махачев P4P номер 1 теперь. Выигрывает всех кого дают.
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Борис _____
Ответ Рахил Тагиев
Махачев чистый легковес. Он не выдержит мощи того же Эдвардса или Ковингтона
Этих выдержит, у них нет никакой мощи. Но в полусреднем есть Шавкат, у него мощь есть и за пояс Исламу крайне желательно драться не с ним. Поэтому лучше не медлить)
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\\\ VORON ///
Ответ <~Inter~>
Проведёт пару спаррингов с Хабибом и привыкнет ко всему
Не уверен... Махачев действительно в бою выглядит гораздо мельче Хабиба (очень сухой). Похоже гоняет вес существенно меньше, поэтому в более тяжёлой категории ему будет тяжело. Особенно против Колби. Может и станет чемпом, но вряд ли будет доминировать над топами этого веса.
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Антон Суровый
Ответ Рахил Тагиев
Махачев чистый легковес. Он не выдержит мощи того же Эдвардса или Ковингтона
Эдвардса он возил в спарингах как куклу когда они вместе тренили.Понятно ,что треньки и бои разные вещи,но не настолько,чтобы утверждать обратное))
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