Стерлинг – о победе Махачева: «Вау! Думаю, что следующий бой будет против Гейджи. UFC не решится дать ему Оливейру»

Алджамейн Стерлинг отреагировал на победу Ислама Махачева.

«Ислам, вау! С нетерпением жду твое новое выступление! Я думаю, что следующий бой – Махачев против Гейджи. Мне кажется, что UFC, вероятно, не решится дать ему в соперники Оливейру», – написал в соцсетях экс-чемпион UFC Алджамейн Стерлинг.

Напомним, что Ислам Махачев нокаутировал Александра Волкановски в первом раунде главного события UFC 294.

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