Алекс Волкановски: «Я смогу занять делом полулегкий и легкий дивизионы»

Теги UFC MMA Джастин Гейджи Ислам Махачев Александр Волкановски Махачев – Волкановски UFC 294 Бокс/MMA/UFC

Алекс Волкановски объяснил, почему решил попытаться стать двойным чемпионом.

«Вот почему я хочу заострить внимание на том, что могу напрячь сразу два дивизиона. Это моя цель, давно об этом говорю. Хочу сделать это.

Понимаю, чего хотят они, когда говорят: «Ну нет, мы не хотим тормозить два дивизиона». Но, думаю, все поняли, что я не делаю этого. Хочу подраться в январе.

Я приехал сюда, чтобы стать двойным чемпионом и драться в двух дивизионах. Не знаю, когда Гейджи хочет вернуться, но, очевидно, в легком весе будет много интересных боев. Посмотрим, что будет. Но я хочу, чтобы два дивизиона были активны», – сказал чемпион UFC в полулегком весе Алекс Волкановски, который 21 октября подерется за титул в легком весе против Ислама Махачева.

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1 комментарий

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Руслан Мамедрзаев
столько дури и духа в этом маленьком теле , красава в любом случае
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