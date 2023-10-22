Майкл Чендлер: «Надеюсь, что стану частью анонсов Даны Уайта на следующей неделе»

Майкл Чендлер надеется, что узнает дату следующего бой на будущей неделе.

«Надеюсь, что стану частью анонсов Даны Уайта на следующей неделе… готов и жду», – написал в соцсетях боец UFC Майкл Чендлер.

Ранее Чендлер заявил, что планирует в 2024 году «вырубить Макгрегора и нокаутировать Махачева».

Дана Уайт считает, что Макгрегор и Чендлер могут подраться в этом году: «Кого волнует, что говорит USADA?»

Чендлер – Конору: «Мы уже близки?»