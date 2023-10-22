Майкл Чендлер: «Надеюсь, что стану частью анонсов Даны Уайта на следующей неделе»

Теги UFC Дана Уайт MMA Майкл Чендлер Бокс/MMA/UFC

Майкл Чендлер надеется, что узнает дату следующего бой на будущей неделе.

«Надеюсь, что стану частью анонсов Даны Уайта на следующей неделе… готов и жду», – написал в соцсетях боец UFC Майкл Чендлер.

Ранее Чендлер заявил, что планирует в 2024 году «вырубить Макгрегора и нокаутировать Махачева».

Дана Уайт считает, что Макгрегор и Чендлер могут подраться в этом году: «Кого волнует, что говорит USADA?»

Чендлер – Конору: «Мы уже близки?»

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1 комментарий

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F.Castro
Конор
дайте Чимаеву чемпионский бой

Чендлер
вырублю Ислама

Конор
дайте Чимаеву ещё один бой для чемпионского боя

Чендлер
хочу стать частью анонса

пока 2:2 кто следующий?
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