Дана Уайт: «Конор почувствовал это снова и теперь хочет вернуться в октагон. Но вы должны понять, что у этого малыша много денег»

Дана Уайт сказал, что не беспокоится о возможном срыве боя между Чендлером и Макгрегором.

«Не думайте об этом. Это бизнес, в котором мы работаем. Здесь возможно все. Вы, ребята, не знаете многого о том, что происходит за кулисами, и как трудно организовать все эти бои.

Конор позвонил мне пару дней назад, поблагодарив за первый эпизод TUF. Он признался, что счастлив быть его частью. Думаю, что он почувствовал это снова и теперь хочет вернуться в октагон. Единственное, что вы, ребята, должны понять, так это то, насколько у этого малыша много денег. Он как Хабиб. Эти ребята получили кучу бабла, и теперь трудно заставить их вернуться обратно», – заявил президент UFC Дана Уайт.

Чарльз Оливейра: «Все знают, что Конор меня избегает. Он не выйдет на поединок со мной»

Уайт допустил срыв боя Макгрегора и Чендлера: «Это часть игры. У нас есть огромный список людей, мечтающих стать Конором»