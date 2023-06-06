Дана Уайт: «Конор почувствовал это снова и теперь хочет вернуться в октагон. Но вы должны понять, что у этого малыша много денег»

Теги UFC Дана Уайт MMA Майкл Чендлер Конор Макгрегор Бокс/MMA/UFC

Дана Уайт сказал, что не беспокоится о возможном срыве боя между Чендлером и Макгрегором.

«Не думайте об этом. Это бизнес, в котором мы работаем. Здесь возможно все. Вы, ребята, не знаете многого о том, что происходит за кулисами, и как трудно организовать все эти бои.

Конор позвонил мне пару дней назад, поблагодарив за первый эпизод TUF. Он признался, что счастлив быть его частью. Думаю, что он почувствовал это снова и теперь хочет вернуться в октагон. Единственное, что вы, ребята, должны понять, так это то, насколько у этого малыша много денег. Он как Хабиб. Эти ребята получили кучу бабла, и теперь трудно заставить их вернуться обратно», – заявил президент UFC Дана Уайт.

Чарльз Оливейра: «Все знают, что Конор меня избегает. Он не выйдет на поединок со мной»

Уайт допустил срыв боя Макгрегора и Чендлера: «Это часть игры. У нас есть огромный список людей, мечтающих стать Конором»

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1 комментарий

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нерд халилович
Мага Осторожный aka Ваня Обиженный, очень любит деньги Конора, как будто он её содержит... 😆
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