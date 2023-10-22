Майкл Чендлер: «План на следующий год – вырубить Макгрегора и нокаутировать Махачева»

Майкл Чендлер хочет подраться с Махачевым после поединка с Макгрегором.

«План на следующий год – вырубить и нокаутировать . Махачев никогда не встречался с по-настоящему опасными парнями.

Он не знает, что такое «собачьи бои» – это его криптонит. Его соперниками были одни пай-мальчики», – написал в соцсетях легковес UFC Майкл Чендлер.

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С кем дальше драться Исламу Махачеву?