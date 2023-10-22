Майкл Чендлер: «План на следующий год – вырубить Макгрегора и нокаутировать Махачева»

Теги UFC MMA Майкл Чендлер Конор Макгрегор Ислам Махачев Бокс/MMA/UFC

Майкл Чендлер хочет подраться с Махачевым после поединка с Макгрегором.

«План на следующий год – вырубить Конора и нокаутировать Ислама. Махачев никогда не встречался с по-настоящему опасными парнями.

Он не знает, что такое «собачьи бои» – это его криптонит. Его соперниками были одни пай-мальчики», – написал в соцсетях легковес UFC Майкл Чендлер.

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4 комментария

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ScorpionN***
Волкановски переедет тебя
+8
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F.Castro
в плейстешне UFC 5 ???
+5
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justburn
Мечтатель
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azimkhodjaev@icloud.com
Ну волкановски точно не пай мальчик , чедлер что то слишком перегнул пусть сначала чарльза хоть одолеет
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