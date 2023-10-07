Чендлер – Конору: «Мы уже близки?»
Майкл Чендлер обратился к Конору Макгрегору в соцсетях.
«Конор Макгрегор, мы уже близки?» – написал в соцсетях боец UFC Майкл Чендлер.
Напомним, что поединок между Конором Макгрегор и Майклом Чендлером должен состояться в рамках финала шоу The Ultimate Fighter. Ожидается, что бой пройдет в начале 2024 года.
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что до боя, то бабушка надвое сказала