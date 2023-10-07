Чендлер – Конору: «Мы уже близки?»

Майкл Чендлер обратился к Конору Макгрегору в соцсетях.

«Конор Макгрегор, мы уже близки?» – написал в соцсетях боец UFC Майкл Чендлер.

Напомним, что поединок между Конором Макгрегор и Майклом Чендлером должен состояться в рамках финала шоу The Ultimate Fighter. Ожидается, что бой пройдет в начале 2024 года.

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