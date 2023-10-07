Чендлер – Конору: «Мы уже близки?»

Теги UFC MMA Майкл Чендлер Конор Макгрегор Бокс/MMA/UFC

Майкл Чендлер обратился к Конору Макгрегору в соцсетях.

«Конор Макгрегор, мы уже близки?» – написал в соцсетях боец UFC Майкл Чендлер.

Напомним, что поединок между Конором Макгрегор и Майклом Чендлером должен состояться в рамках финала шоу The Ultimate Fighter. Ожидается, что бой пройдет в начале 2024 года.

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2 комментария

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Max Madov
После первого свидания такие вопросы не задают.
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Ват-сон
в соцсетях практически неразлучны))
что до боя, то бабушка надвое сказала
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