Бой Конора и Чендлера пройдет в легком весе

Президент UFC Дана Уайт прояснил ситуацию с поединком и .

«Это будет легкий вес. Получит ли победитель титульный шанс? Я пока не знаю.

Могу лишь сказать, что бой Конора и Чендлера понравится людям. Это будет пример абсолютной жестокости», – сказал Уайт.

Макгрегор и Чендлер стали тренерами нового сезона реалити-шоу , которое состоится с 30 мая по 15 августа. Бой ирландца и американца запланирован в сентябре.

Что такое TUF и почему приглашение Конора как тренера – гениальный ход Уайта