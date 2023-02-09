Бой Конора и Чендлера пройдет в легком весе

Теги UFC Дана Уайт MMA легкий вес (MMA) The Ultimate Fighter Майкл Чендлер Конор Макгрегор Конор - Чендлер Бокс/MMA/UFC

Президент UFC Дана Уайт прояснил ситуацию с поединком Конора Макгрегора и Майкла Чендлера.

«Это будет легкий вес. Получит ли победитель титульный шанс? Я пока не знаю.

Могу лишь сказать, что бой Конора и Чендлера понравится людям. Это будет пример абсолютной жестокости», – сказал Уайт.

Макгрегор и Чендлер стали тренерами нового сезона реалити-шоу The Ultimate Fighter, которое состоится с 30 мая по 15 августа. Бой ирландца и американца запланирован в сентябре.

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10 комментариев

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Ответ Kanan Jarrus
скучный махач фриков
ну вот скучным бой точно не будет
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edgarok
Если это и правда так, то я даже не представляю сколько Дана пообещал Маку бабла за эту затею
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armageddon123456
Ответ Reece24
Конор всегда делает вес.
Да сделать то он сделает, но вот после сушки какой он будет - там же он не жир будет сгонять, а мышцы, которые набрал для фильма, а их там у него теперь немало
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Reece24
Ответ здоровяк
Не верю, что Конор выдержит весогонку в легкий из своего актуального состояния и веса
Конор всегда делает вес.
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sanek maloi
Ответ Zidane 21
Мака готовят на убой для Чендлера.
Вот вообще мимо, там смысла в Майкле для гаса никакого.
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Zidane 21
Ответ sanek maloi
Это что получается, Конору теперь придется гонять вес до состояния Кощея? Значит Мака на титульник готовят в лёгком весе, если все сложится.
Мака готовят на убой для Чендлера.
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здоровяк
Не верю, что Конор выдержит весогонку в легкий из своего актуального состояния и веса
+1
0
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Kanan Jarrus
скучный махач фриков
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RomanRomanov
Если на коксе будет сушится , то можно и в полулегкий вес спустится ))
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sanek maloi
Это что получается, Конору теперь придется гонять вес до состояния Кощея? Значит Мака на титульник готовят в лёгком весе, если все сложится.
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