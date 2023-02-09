Бой Конора и Чендлера пройдет в легком весе
Президент UFC Дана Уайт прояснил ситуацию с поединком Конора Макгрегора и Майкла Чендлера.
«Это будет легкий вес. Получит ли победитель титульный шанс? Я пока не знаю.
Могу лишь сказать, что бой Конора и Чендлера понравится людям. Это будет пример абсолютной жестокости», – сказал Уайт.
Макгрегор и Чендлер стали тренерами нового сезона реалити-шоу The Ultimate Fighter, которое состоится с 30 мая по 15 августа. Бой ирландца и американца запланирован в сентябре.
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