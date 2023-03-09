Конор и Чендлер подрались во время съемок TUF (Эми Каплан)

Теги UFC Дана Уайт MMA легкий вес (MMA) The Ultimate Fighter Майкл Чендлер Конор Макгрегор Бокс/MMA/UFC

На пресс-конференции после UFC 285 глава промоушена Дана Уайт сообщил, что между тренерами команд шоу The Ultimate Fighter Конором Макгрегором и Майклом Чендлером возник конфликт.

«Вот что я узнала об «инциденте» Макгрегора и Чендлера, на который намекал Дана в субботу.

Во время пятничных съемок боя на TUF 31 кто-то из бойцов был нокаутирован. Конор Макгрегор выскочил в клетку, толкнул Майкла Чендлера, кто-то получил пощечину, команды бросились в клетку, затем комиссия их разняла», – написала журналистка Эми Каплан.

Бой Конора и Чендлера запланирован осенью.

Фильм, в котором снимется Конор – ремейк боевика 80-х с Джилленхолом. Как прошли съемки на турнире UFC в Лас-Вегасе?

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2 комментария

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Printezis1990
а че Каплан делает на этом зрелище?? Пусть торчит на нхл!
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AurelioDeLaurentis
Кто-то написал про это новость в sports
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