Конор и Чендлер подрались во время съемок TUF (Эми Каплан)
На пресс-конференции после UFC 285 глава промоушена Дана Уайт сообщил, что между тренерами команд шоу The Ultimate Fighter Конором Макгрегором и Майклом Чендлером возник конфликт.
«Вот что я узнала об «инциденте» Макгрегора и Чендлера, на который намекал Дана в субботу.
Во время пятничных съемок боя на TUF 31 кто-то из бойцов был нокаутирован. Конор Макгрегор выскочил в клетку, толкнул Майкла Чендлера, кто-то получил пощечину, команды бросились в клетку, затем комиссия их разняла», – написала журналистка Эми Каплан.
Бой Конора и Чендлера запланирован осенью.
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