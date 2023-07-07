Дана Уайт считает, что Макгрегор и Чендлер могут подраться в этом году: «Кого волнует, что говорит USADA?»

Дана Уайт считает, что Конор Макгрегор и Майкл Чендлер могут подраться в этом году.

«Да, они могут подраться в этом году. Нет, еще не вернулся [в пул тестирования]. Так что посмотрим, чем все обернется.

USADA сейчас говорит одно, но кто знает, что они будут говорить завтра. Я не собираюсь сидеть и гадать, что может произойти.

Никто не знает, чем закончится история с Конором. Да и кого вообще волнует, что говорит USADA?» – сказал президент UFC Дана Уайт.

Ранее стало известно, что Макгрегор не вернулся в пул тестирования USADA, из-за чего не сможет выступить в 2023 году.

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