Дана Уайт считает, что Макгрегор и Чендлер могут подраться в этом году: «Кого волнует, что говорит USADA?»

Теги UFC Дана Уайт MMA Майкл Чендлер Конор Макгрегор Конор - Чендлер Бокс/MMA/UFC

Дана Уайт считает, что Конор Макгрегор и Майкл Чендлер могут подраться в этом году.

«Да, они могут подраться в этом году. Нет, Конор еще не вернулся [в пул тестирования]. Так что посмотрим, чем все обернется.

USADA сейчас говорит одно, но кто знает, что они будут говорить завтра. Я не собираюсь сидеть и гадать, что может произойти.

Никто не знает, чем закончится история с Конором. Да и кого вообще волнует, что говорит USADA?» – сказал президент UFC Дана Уайт.

Ранее стало известно, что Макгрегор не вернулся в пул тестирования USADA, из-за чего не сможет выступить в 2023 году.

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Чендлер все еще верит в бой, что подерется с Макгрегором в 2023-м

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2 комментария

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уличный иуда
Я настолько в а*** с выражения: " Кого волнует,что говорит USADA", что даже не знаю как прокомментировать
+3
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