Ислам Махачев: «История с Волкановски закончена. Я лучший боец смешанного стиля»
Ислам Махачев заявил, что история с Александром Волкановски «закончена».
«Я доволен тем, что победил в первом раунде. История с Волкановски теперь закончена.
Я еще в первом бою продемонстрировал, насколько сильный боец. У меня сильная ударка. Я лучший боец смешанного стиля.
У меня хороший удар, я так и планировал. Для такого соперника, невысокого, это хороший вариант. Я очень доволен. Некоторые люди недооценивали мои удары, но теперь они будут уважать меня не только за борьбу. Я на 100 процентов выполнил план на бой.
Он пропустил удар в голову, ему нужно отдохнуть. Если он умен, если у него умные тренеры, то они возьмут паузу на два месяца. Если бы я его задушил, это было бы другое дело. А удар в голову... Тут и врачи должны сказать свое слово.
Что дальше? Побью Чарльза, а кто дальше? Гейджи? Если честно, мне эта идея не очень нравится. Как решат, так и будет», – заявил чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев.
Махачев нокаутировал Волкановски в первом раунде главного события UFC 294.
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Ислам обоих уничтожит.
Вот в полусреднем- будет интересно.