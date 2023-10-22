Ислам Махачев: «История с Волкановски закончена. Я лучший боец смешанного стиля»

Теги UFC MMA Ислам Махачев Александр Волкановски UFC 294 Бокс/MMA/UFC

Ислам Махачев заявил, что история с Александром Волкановски «закончена».

«Я доволен тем, что победил в первом раунде. История с Волкановски теперь закончена.

Я еще в первом бою продемонстрировал, насколько сильный боец. У меня сильная ударка. Я лучший боец смешанного стиля.

У меня хороший удар, я так и планировал. Для такого соперника, невысокого, это хороший вариант. Я очень доволен. Некоторые люди недооценивали мои удары, но теперь они будут уважать меня не только за борьбу. Я на 100 процентов выполнил план на бой.

Он пропустил удар в голову, ему нужно отдохнуть. Если он умен, если у него умные тренеры, то они возьмут паузу на два месяца. Если бы я его задушил, это было бы другое дело. А удар в голову... Тут и врачи должны сказать свое слово.

Что дальше? Побью Чарльза, а кто дальше? Гейджи? Если честно, мне эта идея не очень нравится. Как решат, так и будет», – заявил чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев.

Махачев нокаутировал Волкановски в первом раунде главного события UFC 294.

Исторический нокаут от Махачева: за три минуты вырубил Волкановски и защитил пояс

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18 комментариев

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F.Castro
Ответ sanek maloi
Скромняга) Ислам уже Легенда, две защиты титула в лёгком весе, над мелким полулегковесом на 10 дневном уведомлении)))
может уже хватит про коротком уведомлени. может что-то новое придумаете?
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Ilia Bondarenko
Ответ sanek maloi
Скромняга) Ислам уже Легенда, две защиты титула в лёгком весе, над мелким полулегковесом на 10 дневном уведомлении)))
Новая отмазка? 82 килограммовый #1 P4P против Ислама.
+4
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LaffyTaffy
Ответ Ilia Bondarenko
победитель Чарльз- Джасин и Ислам
Нету смысла.
Ислам обоих уничтожит.
Вот в полусреднем- будет интересно.
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Ilia Bondarenko
победитель Чарльз- Джасин и Ислам
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Артем Пупышев
Это даже не смешно
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Dadat
А где хейтери?
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Максим Ачкасов
Ответ Ilia Bondarenko
победитель Чарльз- Джасин и Ислам
сразу чарльз
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Ilia Bondarenko
Ответ sanek maloi
Волк р4р в полулегком весе заработал)
а факт что Волк гоняет вес с 82-83 кг до 70? маленький? это слова Волка перед боем.
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sanek maloi
Ответ Ilia Bondarenko
а факт что Волк гоняет вес с 82-83 кг до 70? маленький? это слова Волка перед боем.
У него проблемы с весом были?) р4р он в каком весе заработал? Ты габариты Махачева по сравнению с Волком в бою видел? Алекс даже для полулегкого веса мелкий, по сравнению со своими соперниками)))
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