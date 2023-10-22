Хабиб объяснил, почему не был в углу Махачева в реванше с Волкановски: «Я оставил все, что связано с ММА»

Теги UFC MMA легкий вес (MMA) Хабиб Нурмагомедов Ислам Махачев Бокс/MMA/UFC

Хабиб Нурмагомедов заявил, что не был секундантом Махачева из-за решения уйти из ММА.

«Я уже отвечал на вопрос, почему меня нет в углу. Я не хожу на бои, не бываю в углу, потому что полностью оставил все, что связано с ММА.

Прошу принять мое решение также, как это сделали мои братья друзья и спарринг-партнеры. То, чего достигла наша команда, навсегда останется в истории этого вида спорта», – написал в соцсетях бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов.

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Какой Хабиб тренер?

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10 комментариев

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Katya Andreychuk
такое чувство, что со смертью отца с Хабиба словно кандалы сняли. никогда он не хотчел быть мма-шником, наверное.
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Ilia Bondarenko
Ответ Bleffinho
он же тренирует бойцов мма. Как можно оставить всё связанное с мма при этом тренируя бойцов мма?
давно не тренирует. Просто сам продолжает заниматься спортом и советует.
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mr Gadisov
Ответ Katya Andreychuk
такое чувство, что со смертью отца с Хабиба словно кандалы сняли. никогда он не хотчел быть мма-шником, наверное.
Ну учитывая его любовь к футболу возможно где то в одной из параллельных вселенных он сейчас гоняет за условный Нант или крылья советов
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LaffyTaffy
Ответ Katya Andreychuk
такое чувство, что со смертью отца с Хабиба словно кандалы сняли. никогда он не хотчел быть мма-шником, наверное.
Очень похоже на то. Он же сам говорил, что маму больше любил, а она его от боев всегда отговаривала
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Ilia Bondarenko
Ответ Bleffinho
в тренировочный лагерь в эмиратах тапочки из душа приехал забирать. Мне то не гони, советник
его семья живет в Эмиратах. Куда ему идти если друзья приехали?
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<~Inter~>
Ответ Ilia Bondarenko
давно не тренирует. Просто сам продолжает заниматься спортом и советует.
от тренерства он не отказывался. По возможности приезжает и помогает ребятам, но он не выводит на бои и не секундирует никого
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Ilia Bondarenko
Ответ <~Inter~>
от тренерства он не отказывался. По возможности приезжает и помогает ребятам, но он не выводит на бои и не секундирует никого
Тренировать- это когда ты вместе с командой, а не пришел на пару часиков с советами. В живую он сказал что хотел навести друзей и не хочет думать о деталях и подготовке.
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