Хабиб Нурмагомедов заявил, что не был секундантом Махачева из-за решения уйти из ММА.

«Я уже отвечал на вопрос, почему меня нет в углу. Я не хожу на бои, не бываю в углу, потому что полностью оставил все, что связано с ММА.

Прошу принять мое решение также, как это сделали мои братья друзья и спарринг-партнеры. То, чего достигла наша команда, навсегда останется в истории этого вида спорта», – написал в соцсетях бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов.

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Какой Хабиб тренер?