Менеджер Фьюри сообщил, что Тайсон должен подраться с Усиком 23 декабря

Тайсон Фьюри и Александр Усик планируют подраться в конце 2023 года.

Об этом сообщил менеджер Тайсона Фьюри Спенсер Браун. По его словам, Фьюри и Усик намерены подписать контракт на 23 декабря 2023 года.

– чемпион мира в тяжелом весе по версиям WBA, WBO и IBF, в августе защитивший пояса победой над . Фьюри – чемпион по версии WBC, 28 октября он проведет выставочный поединок против .

Усик и Фьюри подпишут контракт с двусторонней опцией о реванше (ESPN)

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