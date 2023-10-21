Менеджер Фьюри сообщил, что Тайсон должен подраться с Усиком 23 декабря

Теги тяжелый вес Александр Усик Тайсон Фьюри бокс Фрэнсис Нганну Даниэль Дюбуа Усик – Фьюри Бокс/MMA/UFC

Тайсон Фьюри и Александр Усик планируют подраться в конце 2023 года.

Об этом сообщил менеджер Тайсона Фьюри Спенсер Браун. По его словам, Фьюри и Усик намерены подписать контракт на 23 декабря 2023 года.

Александр Усик – чемпион мира в тяжелом весе по версиям WBA, WBO и IBF, в августе защитивший пояса победой над Даниэлем Дюбуа. Фьюри – чемпион по версии WBC, 28 октября он проведет выставочный поединок против Фрэнсиса Нганну.

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7 комментариев

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Сергей Галынский
Вот когда выйдут на ринг,там и посмотрим
А пока, не верится
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Олег Соколов
Усик уже в курсе или прочитает об этом на Sports.???
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hh88_88
Тайсон решил подзаработать на старость.
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Andrey Happy
Поскорей бы уже отправил в - «закат», хотя тот 🐇 собирается в политику. 🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️
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pups1
Фьюри решил усика на пенсию отправить в старом году. Все верно , не нужно незавершенные дела переносить в новый год . Депутатство Усика уже ждет, побратымам на коптеры собирать всей страной
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Nyko Baletskiy
Ответ Сергей Галынский
Вот когда выйдут на ринг,там и посмотрим А пока, не верится
у меня прям параллель с поединком Хабиба и Конора. Точно так же писал, пока не увижу выходящих на арену - не поверю, уж слишком много раз всё срывалось. Да и непонятно откуда вдруг у Цыгана желание драться появилось, а не как школьник младших классов, обзываться.
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