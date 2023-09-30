Нганну – о бое Фьюри и Усика: «Не знаю, как Тайсон сможет драться после нашей встречи 28 октября»

Фрэнсис Нганну отреагировал на анонс боя Тайсона Фьюри и Александра Усика.

«Не знаю, как в боксе работают медицинские отстранения, но я действительно не понимаю, как Тайсон сможет драться в декабре после того, что произойдет 28 октября», – написал в соцсетях тяжеловес PFL Фрэнсис Нганну, который 28 октября подерется с по правилам бокса.

Фьюри и Усик подписали контракт на бой за звание абсолютного чемпиона мира. Поединок пройдет в декабре или январе

Нганну отреагировал на анонс поединка Фьюри и Усика: «Я уже бывал в ситуации, когда во мне сомневались»