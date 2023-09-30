Нганну – о бое Фьюри и Усика: «Не знаю, как Тайсон сможет драться после нашей встречи 28 октября»

Теги тяжелый вес Александр Усик Тайсон Фьюри бокс Фрэнсис Нганну Усик – Фьюри Фьюри - Нганну Бокс/MMA/UFC

Фрэнсис Нганну отреагировал на анонс боя Тайсона Фьюри и Александра Усика.

«Не знаю, как в боксе работают медицинские отстранения, но я действительно не понимаю, как Тайсон сможет драться в декабре после того, что произойдет 28 октября», – написал в соцсетях тяжеловес PFL Фрэнсис Нганну, который 28 октября подерется с Тайсоном Фьюри по правилам бокса.

Фьюри и Усик подписали контракт на бой за звание абсолютного чемпиона мира. Поединок пройдет в декабре или январе

Нганну отреагировал на анонс поединка Фьюри и Усика: «Я уже бывал в ситуации, когда во мне сомневались»

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6 комментариев

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romantetochkin@yandex.ru
Нгану конечно фантазер еще тот😅
+6
-1
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Ма Из
Ответ David Rigert
сдается мне, что с нгану он не выйдет.
а смысл ему не выходить? изи мани для Тайсона. Будь его воля, он бы за эти деньги каждый месяц против таких Нганну выходил.
+2
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Sobachkin
Легко
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Александр Силин
Не думаю, что Фьюри даже запыхается...
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