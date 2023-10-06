Победитель боя Усик – Фьюри будет обязан защитить титул против Филипа Хрговича (журналист Майк Коппинджер)

В ESPN рассказали о судьбе тяжелого веса после боя Усика и Фьюри.

«IBF направила письмо, согласно которому победитель боя Фьюри – Усик должен провести обязательную защиту без каких-либо промежуточных поединков. Есть опция реванша.

Филип Хргович готов получить свой шанс. Если титул IBF будет освобожден, то его соперником станет », – написал в соцсетях инсайдер ESPN Майк Коппинджер.

Усик и Фьюри договорились спустя два года. Что об этом известно?

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