Победитель боя Усик – Фьюри будет обязан защитить титул против Филипа Хрговича (журналист Майк Коппинджер)

Теги тяжелый вес Александр Усик Тайсон Фьюри Энтони Джошуа бокс Филип Хргович Усик – Фьюри Бокс/MMA/UFC

В ESPN рассказали о судьбе тяжелого веса после боя Усика и Фьюри.

«IBF направила письмо, согласно которому победитель боя Фьюри – Усик должен провести обязательную защиту без каких-либо промежуточных поединков. Есть опция реванша.

Филип Хргович готов получить свой шанс. Если титул IBF будет освобожден, то его соперником станет Энтони Джошуа», – написал в соцсетях инсайдер ESPN Майк Коппинджер.

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