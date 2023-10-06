Усик и Фьюри будут иметь опцию о немедленном реванше в случае поражения.

«Как сообщили источники, в контракте на бой – за звание абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе содержится двусторонний пункт о реванше, который может быть активирован проигравшим бойцом», – написал в соцсетях инсайдер ESPN Майк Коппинджер.

Победитель боя Усик – Фьюри будет обязан защитить титул против Филипа Хрговича (журналист Майк Коппинджер)

Усик и Фьюри договорились спустя два года. Что об этом известно?