IBF официально обновила рейтинг тяжеловесов: в случае лишения титула победителя боя Усик – Фьюри, первым претендентом будет Хргович. Джошуа – третий

Теги IBF тяжелый вес Александр Усик Тайсон Фьюри Энтони Джошуа бокс Филип Хргович Отто Валлин Усик – Фьюри Бокс/MMA/UFC

Филип Хргович официально назначен первым претендентом по линии IBF в тяжелом весе.

На официальном сайте Международной боксерской федерации (IBF) опубликован обновленный рейтинг тяжелого веса, пояс в котором принадлежит Александру Усику.

В 2024 году Усик должен подраться с Тайсоном Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира, после чего победитель должен провести обязательную защиту с претендентом по линии IBF.

Первым номером рейтинга IBF стал Филип Хргович. Второе место у Отто Валлина. Топ-3 замыкает бывший чемпион мира по боксу Энтони Джошуа.

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