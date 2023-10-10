IBF официально обновила рейтинг тяжеловесов: в случае лишения титула победителя боя Усик – Фьюри, первым претендентом будет Хргович. Джошуа – третий
Филип Хргович официально назначен первым претендентом по линии IBF в тяжелом весе.
На официальном сайте Международной боксерской федерации (IBF) опубликован обновленный рейтинг тяжелого веса, пояс в котором принадлежит Александру Усику.
В 2024 году Усик должен подраться с Тайсоном Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира, после чего победитель должен провести обязательную защиту с претендентом по линии IBF.
Первым номером рейтинга IBF стал Филип Хргович. Второе место у Отто Валлина. Топ-3 замыкает бывший чемпион мира по боксу Энтони Джошуа.
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