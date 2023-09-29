Менеджер Усика: «Не могу поверить, что это происходит. Уважение Фьюри за смелость»

Теги тяжелый вес Александр Красюк Александр Усик Тайсон Фьюри бокс Усик – Фьюри Бокс/MMA/UFC

Менеджер Усика отреагировал на анонс объединительного поединка с Тайсоном Фьюри.

«До сих пор не могу поверить, что это происходит. Быть частью самого большого боя в супертяжелом весе – невероятная честь. Трудно передать мое восхищение.

Выражаю благодарность руководству Саудовской Аравии за то, что этот поединок все-таки состоится. Уважение Тайсону за смелость. Спасибо Богу за все», – заявил менеджер Александр Красюк.

Сообщается, что поединок за звание абсолютного чемпиона мира может состояться 23 декабря.

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10 комментариев

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SEVEN_
Там шейхи походу нереально много бабла отвалили)
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Просто Космос
Мужик просто набивал себе цену. И , видимо , успешно.
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leon01
ну....подумал Фьюри...если уж так просит...то дам ему звезды...)
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Просто Космос
Ответ SEVEN_
Там шейхи походу нереально много бабла отвалили)
Если честно , для шейхов эти деньги на потешные бои , что нашему рамзанке. Не говоря уже о бункерномч Для одного человека космос . Для гос бюджета смех.
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seagal
Ответ Просто Космос
Если честно , для шейхов эти деньги на потешные бои , что нашему рамзанке. Не говоря уже о бункерномч Для одного человека космос . Для гос бюджета смех.
если честно))) а все думали они на поселдние деньги бои организовывают , будем теперь знать что и как
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Просто Космос
Ответ seagal
если честно))) а все думали они на поселдние деньги бои организовывают , будем теперь знать что и как
Да нет. Просто все говорят , что торговля и вот это вот всё. Удивляются . Что все у них проходит. И Сочи удивлялись . Бабки есть - считай , все готово.
Ну я знаю . Просто отец знакомого подсказал . Держитесь меня пацаны. Я всегда в теме 😺
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SEVEN_
Ответ Просто Космос
Если честно , для шейхов эти деньги на потешные бои , что нашему рамзанке. Не говоря уже о бункерномч Для одного человека космос . Для гос бюджета смех.
Если честно я не углубляюсь для кого и как там стоят потешные бои, чисто по меркам бокса деньги должны быть огромные, иначе бы Фьюри не согласился.
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Просто Космос
Ответ юрий кварт
Бой только из-за денег. Победа Фьюри ничего ему не даст, ну победил средневеса, в чем величие. А победы Усика точно не будет. Наиболее реальный вариант - боя не будет
Объединение поясов. И на усика (стараниями самого Фьюри , не без них точно ) очень много надежд. После может смело уйти.
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