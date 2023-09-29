Менеджер Усика: «Не могу поверить, что это происходит. Уважение Фьюри за смелость»
Менеджер Усика отреагировал на анонс объединительного поединка с Тайсоном Фьюри.
«До сих пор не могу поверить, что это происходит. Быть частью самого большого боя в супертяжелом весе – невероятная честь. Трудно передать мое восхищение.
Выражаю благодарность руководству Саудовской Аравии за то, что этот поединок все-таки состоится. Уважение Тайсону за смелость. Спасибо Богу за все», – заявил менеджер Александр Красюк.
Сообщается, что поединок за звание абсолютного чемпиона мира может состояться 23 декабря.
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Ну я знаю . Просто отец знакомого подсказал . Держитесь меня пацаны. Я всегда в теме 😺