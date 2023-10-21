Мокаев – о бое с Эллиоттом: «Иншаллах, финиширую Тима»

Мухаммад Мокаев сделал заявление перед боем с Тимом Эллиоттом.

«Альхамдулиллах, вес сделан! Иншаллах, с вашей поддержкой финиширую Тима Эллиота. Огромное спасибо моим фанатам», – написал в соцсетях боец наилегчайшего веса UFC Мухаммад Мокаев.

Напомним, 21 октября Мокаев подерется с Тимом Эллиоттом в предварительном карде UFC 294.

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