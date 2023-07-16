Мокаев – об Эллиотте: «Единственный парень из топ-10, согласившийся принять бой со мной»

Мухаммад Мокаев прокомментировал анонс боя с Тимом Эллиоттом.

«Единственный парень из первой десятки рейтинга, согласившийся принять бой со мной!

Уважаю Тима, но я здесь, чтобы захватить дивизион. 11-0», – написал боец UFC Мухаммад Мокаев в соцсетях.

Бой между и Элиоттом пройдет в рамках турнира UFC 294, который состоится 21 октября в Абу-Даби.

Мухаммад Мокаев: «Я против Эллиота. Знаю, что вам понравится этот бой!»

Мухаммад Мокаев: «Моя борьба изменит весь наилегчайший дивизион. Просто наблюдайте»