Мокаев – об Эллиотте: «Единственный парень из топ-10, согласившийся принять бой со мной»
Мухаммад Мокаев прокомментировал анонс боя с Тимом Эллиоттом.
«Единственный парень из первой десятки рейтинга, согласившийся принять бой со мной!
Уважаю Тима, но я здесь, чтобы захватить дивизион. 11-0», – написал боец UFC Мухаммад Мокаев в соцсетях.
Бой между Мокаевым и Элиоттом пройдет в рамках турнира UFC 294, который состоится 21 октября в Абу-Даби.
Мухаммад Мокаев: «Я против Эллиота. Знаю, что вам понравится этот бой!»
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