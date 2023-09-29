Мокаев – о поединке с Элиоттом: «Иду за очередным финишем, Иншаллах!»

Теги наилегчайший вес UFC MMA Мухаммад Мокаев Бокс/MMA/UFC

Мухаммад Мокаев высказался о предстоящем бое против Тима Элиотта.

«С нетерпением жду этого поединка! Иду за очередным финишем, Иншаллах! Пришло время сделать заявление», – написал в соцсетях боец наилегчайшего веса UFC Мухаммад Мокаев.

Бой между Мокаевым и Элиоттом пройдет 21 октября на турнире UFC 294.

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