Мухаммад Мокаев: «Элиотт еще не дрался с таким наглым бойцом, как я»

Теги наилегчайший вес UFC MMA Мухаммад Мокаев UFC 294 Бокс/MMA/UFC

Мухаммад Мокаев поделился ожиданиями от боя с Тимом Элиоттом.

«Он хватает за перчатки, в глаз может палец засунуть, за шорты держится. Но это работало с людьми его возраста – он дрался с 32-летними соперниками. Ему 36.

Но я молодой – такого наглого, как я, [с ним] в октагоне еще не было», – сказал боец наилегчайшего веса UFC Мухаммад Мокаев.

Поединок между Мокаевым и Элиоттом пройдет 21 октября на UFC 294 в Абу-Даби.

💣 Махачев уничтожит Волкановски, а у Усмана нет шансов против Чимаева? Тотальный гайд по UFC 294

Мокаев – о поединке с Элиоттом: «Иду за очередным финишем, Иншаллах!»

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий