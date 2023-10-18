Мухаммад Мокаев: «Элиотт еще не дрался с таким наглым бойцом, как я»

Мухаммад Мокаев поделился ожиданиями от боя с Тимом Элиоттом.

«Он хватает за перчатки, в глаз может палец засунуть, за шорты держится. Но это работало с людьми его возраста – он дрался с 32-летними соперниками. Ему 36.

Но я молодой – такого наглого, как я, [с ним] в октагоне еще не было», – сказал боец наилегчайшего веса UFC Мухаммад Мокаев.

Поединок между Мокаевым и Элиоттом пройдет 21 октября на UFC 294 в Абу-Даби.

💣 Махачев уничтожит Волкановски, а у Усмана нет шансов против Чимаева? Тотальный гайд по UFC 294

Мокаев – о поединке с Элиоттом: «Иду за очередным финишем, Иншаллах!»