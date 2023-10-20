Тренер Дудаковой: «Сказали, что в этот раз с флагами нельзя»

Тренер Виктории Дудаковой подтвердил информацию о запрете флагов на UFC 294.

Бан на национальную символику действовал с весны-2022. В октябре президент промоушена пообещал, что бойцам снова разрешат выносить флаги в октагон.

«Сказали, что в этот раз с флагами нельзя», – заявил тренер Гасанали Гасаналиев.

Турнир UFC 294 пройдет в Абу-Даби 21 октября.

Шара Буллет выйдет на бой против Силвы с российским флагом: «Если не вынесу, то в России обидятся»

💣 Махачев уничтожит Волкановски, а у Усмана нет шансов против Чимаева? Тотальный гайд по UFC 294