Тренер Дудаковой: «Сказали, что в этот раз с флагами нельзя»

Теги UFC MMA UFC 294 Виктория Дудакова Бокс/MMA/UFC

Тренер Виктории Дудаковой подтвердил информацию о запрете флагов на UFC 294.

Бан на национальную символику действовал с весны-2022. В октябре президент промоушена Дана Уайт пообещал, что бойцам снова разрешат выносить флаги в октагон.

«Сказали, что в этот раз с флагами нельзя», – заявил тренер Гасанали Гасаналиев.

Турнир UFC 294 пройдет в Абу-Даби 21 октября.

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2 комментария

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\\\ VORON ///
Видимо с флагами можно будет выступать на турнирах, где не будет российских спортсменов.))
+3
-1
+2
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Мадина Уйгурова
Ответ \\\ VORON ///
Видимо с флагами можно будет выступать на турнирах, где не будет российских спортсменов.))
и из мусульманских стран
+2
-2
0
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