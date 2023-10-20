Тренер Дудаковой: «Сказали, что в этот раз с флагами нельзя»
Тренер Виктории Дудаковой подтвердил информацию о запрете флагов на UFC 294.
Бан на национальную символику действовал с весны-2022. В октябре президент промоушена Дана Уайт пообещал, что бойцам снова разрешат выносить флаги в октагон.
«Сказали, что в этот раз с флагами нельзя», – заявил тренер Гасанали Гасаналиев.
Турнир UFC 294 пройдет в Абу-Даби 21 октября.
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