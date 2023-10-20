Дуэли взглядов UFC 294: Махачев против Волкановски, Усман – Чимаев и другие

Теги UFC MMA Махачев – Волкановски UFC 294 Чимаев - Усман Шара Буллет - Бруно Силва Бокс/MMA/UFC

В рамках UFC 294 прошли битвы взглядов его участников.

Турнир состоится 21 октября в Абу-Даби.

Главным событием ивента станет титульный поединок в легком весе между Исламом Махачевым и Александром Волкановски.

В соглавном событии подерутся бойцы среднего дивизиона Хамзат Чимаев и Камару Усман.

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2 комментария

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Герман Сергеевич
а вот те двое что агресировали на битве взглядов это кто? примерно четвертое видео, смотря как считать четвертое чВ
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realsila
Ответ Герман Сергеевич
а вот те двое что агресировали на битве взглядов это кто? примерно четвертое видео, смотря как считать четвертое чВ
Мокаев и Элиотт
0
0
0
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