Дуэли взглядов UFC 294: Махачев против Волкановски, Усман – Чимаев и другие
В рамках UFC 294 прошли битвы взглядов его участников.
Турнир состоится 21 октября в Абу-Даби.
Главным событием ивента станет титульный поединок в легком весе между Исламом Махачевым и Александром Волкановски.
В соглавном событии подерутся бойцы среднего дивизиона Хамзат Чимаев и Камару Усман.
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