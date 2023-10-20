Дуэли взглядов UFC 294: Махачев против Волкановски, Усман – Чимаев и другие

В рамках UFC 294 прошли битвы взглядов его участников.

Турнир состоится 21 октября в Абу-Даби.

Главным событием ивента станет титульный поединок в легком весе между Исламом Махачевым и Александром Волкановски.

В соглавном событии подерутся бойцы среднего дивизиона Хамзат Чимаев и Камару Усман.

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