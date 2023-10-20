Элиотт считает, что Мокаев провалил взвешивание: «Ты должен отдать мне часть своего гонорара»

Тим Элиотт обвинил Мухаммада Мокаева в провале взвешивания.

«Ты не смог согнать вес – тебе помогли организаторы. Я, ты, UFC, Аллах – все это понимают. Ты должен отдать мне часть своего гонорара», – написал в соцсетях боец наилегчайшего дивизиона UFC Тим Элиотт.

На церемонии взвешивания Мокаев показал 57,15 кг, уложившись в лимит категории. Для прохождения процедуры он воспользовался специальной ширмой.

Поединок между Мокаевым и Элиоттом пройдет 21 октября на UFC 294 в Абу-Даби.

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