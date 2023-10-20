Источник в окружении Хасбика: «За него старшие решают, а он как представительское лицо – и в NFT, и в UFC»

Источник в окружении Хасбика рассказал, как он ведет бизнес.

«За него старшие решают – не папа, а определенные люди в кругу, которые этими делами занимаются. А Хасбулла как представительское лицо – и в NFT, и в UFC.

Просто ему говорят, как правильно сделать – Хасбулла так и делает. В основном бумажная волокита лежит на других людях. Это его друзья, да. У Хасбуллы нет агента, как агент – его друг», – рассказал Sports.ru источник в окружении блогера Хасбуллы Магомедова.

Хасбик – этот текст расскажет о нем вообще все

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