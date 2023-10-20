Источник из окружения Хасбика: «У него шесть-семь машин. Бронированный BMW продали. Но есть TRX за ₽13-14 млн»

Источник из окружения Хасбика рассказал о его автопарке, где есть машина за ₽13 млн.

«Хасбулла же в основном дома сидел. Мне кажется, он только в играх видел эти машины. Хасбулла ненавидит Mercedes и обожает BMW. Когда начал в город выходить, то машины, которые видел на картинках, появились в жизни.

Начал на них кататься. Оттуда и любовь. У него шесть-семь машин в гараже. Бронированный BMW продали. Остался без брони, но есть TRX, который стоит ₽13-14 млн. Так что ему есть, на чем ездить на разборки.

Хасбулла очень хорошо и аккуратно ездит. Когда первый раз дал ему на своей машине порулить, то первые пару минут был страх. Я же не знал, как он ездит. А смотрю: аккуратно поворотник включит, по зеркалам посмотрит, перестроится. Удивился, что человек так ездит – реально чувствует машину», – рассказал Sports.ru источник в окружении блогера Хасбуллы Магомедова.

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