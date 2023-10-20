Источник из окружения Хасбика: «У него шесть-семь машин. Бронированный BMW продали. Но есть TRX за ₽13-14 млн»

Теги UFC MMA Хасбик Бокс/MMA/UFC

Источник из окружения Хасбика рассказал о его автопарке, где есть машина за ₽13 млн.

«Хасбулла же в основном дома сидел. Мне кажется, он только в играх видел эти машины. Хасбулла ненавидит Mercedes и обожает BMW. Когда начал в город выходить, то машины, которые видел на картинках, появились в жизни.

Начал на них кататься. Оттуда и любовь. У него шесть-семь машин в гараже. Бронированный BMW продали. Остался без брони, но есть TRX, который стоит ₽13-14 млн. Так что ему есть, на чем ездить на разборки.

Хасбулла очень хорошо и аккуратно ездит. Когда первый раз дал ему на своей машине порулить, то первые пару минут был страх. Я же не знал, как он ездит. А смотрю: аккуратно поворотник включит, по зеркалам посмотрит, перестроится. Удивился, что человек так ездит – реально чувствует машину», – рассказал Sports.ru источник в окружении блогера Хасбуллы Магомедова.

Хасбик – этот текст расскажет о нем вообще все

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12 комментариев

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Кирилл.С-Пб
На радиоуправлении?
+21
-1
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Костя Кот
осталось достать до педалей
+15
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skytent1
что новости спорта делают на нашем фан -сайте Хасбика?
+12
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Streetbor
хасбик аккуратный водитель, в городе всего лишь разгоняющий авто до 150км/ч
+9
-2
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Мага осторожный
Ответ Мадина Уйгурова
Хабиб и его команда конечно для Хазбуллы обеспечили жизнь, сколько таких людей с ОВЗ вынуждены сидеть всю жизнь дома с пенсией маленькой, а здесь миллионером стал человек из деревни. Хотя бы чувствует себя полноценным членом общества
Выходи за него, хорошая пара будет
+7
-3
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filippa
супер а причем тут спорт ?
+3
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В поисках смысла
Картинг небось
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HRYNDEL
Какие машины, его в кошачьей переноске носят постоянно!!!
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Master Slova
а как он ездит то? На коленках у другого что ли?
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Мадина Уйгурова
Хабиб и его команда конечно для Хазбуллы обеспечили жизнь, сколько таких людей с ОВЗ вынуждены сидеть всю жизнь дома с пенсией маленькой, а здесь миллионером стал человек из деревни. Хотя бы чувствует себя полноценным членом общества
+4
-4
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Bavarec-Art
Коль, хорош уже
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Lionel Van Damme
а в каком виде спорта выступает сей персонаж? почему он тут? дружит с бородатыми?
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