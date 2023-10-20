Источник из окружения Хасбика: «Он 16 лет сидел дома. Не ходил в школу – в основном гулял по району в Хушете»
Источник в окружении Хасбика рассказал о контроле его со стороны родителей.
«Как я знаю, он 16 лет сидел дома. Отец не любил выпускать его на улицу, потому что боялся, что сверстники будут над ним издеваться. Он не ходил в школу – в основном гулял по району в Хушете, а потом в момент выстрелил и стал известным.
Если Хасбулла выходит на улицу, то в 21:00 должен быть дома, потому что отец его ругает», – рассказал Sports.ru источник из окружения блогера Хасбуллы Магомедова.
Хасбик – этот текст расскажет о нем вообще все
💣 Махачев уничтожит Волкановски, а у Усмана нет шансов против Чимаева? Тотальный гайд по UFC 294
2 комментария