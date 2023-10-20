Источник из окружения Хасбика: «Он 16 лет сидел дома. Не ходил в школу – в основном гулял по району в Хушете»

Теги UFC MMA Хасбик Бокс/MMA/UFC

Источник в окружении Хасбика рассказал о контроле его со стороны родителей.

«Как я знаю, он 16 лет сидел дома. Отец не любил выпускать его на улицу, потому что боялся, что сверстники будут над ним издеваться. Он не ходил в школу – в основном гулял по району в Хушете, а потом в момент выстрелил и стал известным.

Если Хасбулла выходит на улицу, то в 21:00 должен быть дома, потому что отец его ругает», – рассказал Sports.ru источник из окружения блогера Хасбуллы Магомедова.

Хасбик – этот текст расскажет о нем вообще все

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2 комментария

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Назар Игорь
16 лет ерунда, Илья Муромец 33 года не слезал с печки, а потом всех врагов укокошил.
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+9
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Ват-сон
хорошо что на спортсе есть раздел "из жизни звезд" )
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