Чимаев – о стафилококке Косты: «Парень обосрался и сбежал»
Хамзат Чимаев прокомментировал новость о госпитализации Пауло Косты.
«Не спрашивайте меня об этом дерьме. Парень ушел домой. Он обосрался. Если честно, Коста обосрался. Вот почему он сбежал», – сказал непобежденный средневес UFC Хамзат Чимаев, который 21 октября должен был подраться с Пауло Костой.
Но бразилец выбыл из поединка из-за стафилококка, теперь с Чимаевым встретится Камару Усман.
Усман ответил Чимаеву, сравнившему Камару со старым iPhone: «Функционал у телефонов одинаковый, а новая модель может не поместиться в карман»
💣 Махачев уничтожит Волкановски, а у Усмана нет шансов против Чимаева? Тотальный гайд по UFC 294
1 комментарий