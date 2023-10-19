Чимаев – о стафилококке Косты: «Парень обосрался и сбежал»

Теги UFC MMA средний вес (MMA) Камару Усман Пауло Коста Хамзат Чимаев UFC 294 Чимаев - Усман Бокс/MMA/UFC

Хамзат Чимаев прокомментировал новость о госпитализации Пауло Косты.

«Не спрашивайте меня об этом дерьме. Парень ушел домой. Он обосрался. Если честно, Коста обосрался. Вот почему он сбежал», – сказал непобежденный средневес UFC Хамзат Чимаев, который 21 октября должен был подраться с Пауло Костой.

Но бразилец выбыл из поединка из-за стафилококка, теперь с Чимаевым встретится Камару Усман.

Усман ответил Чимаеву, сравнившему Камару со старым iPhone: «Функционал у телефонов одинаковый, а новая модель может не поместиться в карман»

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1 комментарий

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Alexander Baresi
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