Чимаев – о стафилококке Косты: «Парень обосрался и сбежал»

Хамзат Чимаев прокомментировал новость о госпитализации Пауло Косты.

«Не спрашивайте меня об этом дерьме. Парень ушел домой. Он обосрался. Если честно, Коста обосрался. Вот почему он сбежал», – сказал непобежденный средневес UFC Хамзат Чимаев, который 21 октября должен был подраться с .

Но бразилец выбыл из поединка из-за стафилококка, теперь с Чимаевым встретится .

Усман ответил Чимаеву, сравнившему Камару со старым iPhone: «Функционал у телефонов одинаковый, а новая модель может не поместиться в карман»

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