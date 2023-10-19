Чимаев – Усману: «Я здесь, чтобы убить кого-нибудь. Твое лицо будет разбито»

Хамзат Чимаев заявил, что хочет избить Камару Усмана.

«Ребят, я здесь, чтобы убить кого-нибудь, чтобы нанести увечья. Очень хочу попасть в клетку. Я разобью твое лицо, Камару. Мне все равно, с кем биться. Я здесь, чтобы побить кого-нибудь и забрать деньги», – сказал непобежденный боец UFC Хамзат Чимаев.

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