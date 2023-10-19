Абдель-Азиз – о слухах про травму Усмана: «Пожалуйста, дайте человеку насладиться собой»

Теги UFC MMA Камару Усман Али Абдель-Азиз Хамзат Чимаев UFC 294 Чимаев - Усман Бокс/MMA/UFC

Али Абдель-Азиз назвал выдумкой слухи о травме Камару Усмана перед UFC 294.

«Прошу всех тех, кто придумывает слухи, что Камару травмирован: пожалуйста, проявите к человеку уважение и позвольте ему насладиться собой», – написал в соцсетях менеджер Камару Усмана Али Абдель-Азиз.

Напомним, что Усман в соглавном событии UFC 294 подерется с Хамзатом Чимаевым.

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2 комментария

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Мадина Уйгурова
Муж готов выскочить против Чимаева если что, звоните
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Просто Космос
Человеку собой , а мне - чеком от шейхов 😹
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