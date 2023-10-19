Усман ответил Чимаеву, сравнившему Камару со старым iPhone: «Функционал у телефонов одинаковый, а новая модель может не поместиться в карман»

Камару Усман ответил на слова Хамзата Чимаева, назвавшего нигерийца устаревшим бойцом.

«Я в отличной форме. Кто-то что-то болтает, постит в соцсетях. Потом доктора волнуются за меня. Но все в порядке, покажу отличное выступление в субботу.

Хамзат сказал, что я устарел как iPhone 5? Знаете, Чимаев очень крут, умеет драться, бороться. Но, знаете, iPhone 5 и iPhone Pro примерно одинаковые по функционалу, но последний может не поместиться в кармане», – сказал бывший чемпион в полусреднем весе .

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