Усман ответил Чимаеву, сравнившему Камару со старым iPhone: «Функционал у телефонов одинаковый, а новая модель может не поместиться в карман»

Теги UFC MMA средний вес (MMA) Камару Усман Хамзат Чимаев UFC 294 Чимаев - Усман Бокс/MMA/UFC

Камару Усман ответил на слова Хамзата Чимаева, назвавшего нигерийца устаревшим бойцом.

«Я в отличной форме. Кто-то что-то болтает, постит в соцсетях. Потом доктора волнуются за меня. Но все в порядке, покажу отличное выступление в субботу.

Хамзат сказал, что я устарел как iPhone 5? Знаете, Чимаев очень крут, умеет драться, бороться. Но, знаете, iPhone 5 и iPhone Pro примерно одинаковые по функционалу, но последний может не поместиться в кармане», – сказал бывший чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман.

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2 комментария

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ermol@y
Раунд
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easyzet
на новой модели могут обнаружить критическую уязвимость))
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