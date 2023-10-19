Хасбик и Кормье устроили борцовскую схватку в Абу-Даби: блогер попытался перевести экс-чемпиона UFC

Теги UFC MMA Даниэль Кормье Ислам Махачев Александр Волкановски Хасбик UFC 294 Бокс/MMA/UFC

Хасбик и Даниэль Кормье устроили борцовскую схватку в ОАЭ.

Хасбулла Магомедов и Даниэль Кормье прилетели в Абу-Даби на турнир UFC 294, который пройдет 21 октября. В главном событии пройдет титульный бой в легком весе между Исламом Махачевым и Алексом Волкановски.

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6 комментариев

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Собака хаски в маске
зачем, просто размахнулся бы и как вдарил ногой по мелкому мошеннику,чтоб он в стену впечатался.
Именно так надо с ним, а не игры играть.
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Egor Naprimer
Интересно, они догадываются, что Хасбула взрослый мужик уже?
+3
-2
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Мадина Уйгурова
Ответ Мага осторожный
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это брак по расчету, главное миллионы домой приносит
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Мадина Уйгурова
Ответ Egor Naprimer
Интересно, они догадываются, что Хасбула взрослый мужик уже?
с ним никто как с ребенком и не общается, скорее как с подростком, ну он таким фактически и является с учетом своих особенностей
+1
-1
0
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Мага осторожный
Ответ Мадина Уйгурова
с ним никто как с ребенком и не общается, скорее как с подростком, ну он таким фактически и является с учетом своих особенностей
Комментарий удален модератором
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