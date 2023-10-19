Хасбик и Кормье устроили борцовскую схватку в Абу-Даби: блогер попытался перевести экс-чемпиона UFC

Хасбик и Даниэль Кормье устроили борцовскую схватку в ОАЭ.

Хасбулла Магомедов и прилетели в Абу-Даби на турнир UFC 294, который пройдет 21 октября. В главном событии пройдет титульный бой в легком весе между и .

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