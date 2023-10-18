Хамзат Чимаев: «Я похож на iPhone Pro, Камару – на iPhone 5. Он устаревшая версия»

Теги UFC MMA Камару Усман Хамзат Чимаев UFC 294 Чимаев - Усман Бокс/MMA/UFC

Хамзат Чимаев высказался о поединке с Камару Усманом.

«О нашем противостоянии говорят с первого дня, как я появился в UFC. «Хамзат – Усман, Хамзат – Усман». Сравнивают наши навыки в борьбе, в стойке.

Усман похож на меня, но он устаревшая версия. Он как iPhone 5, а я iPhone Pro. Этим мы и отличаемся», – сказал средневес UFC Хамзат Чимаев.

Бой между Чимаевым и Усманом пройдет в соглавном событии UFC 294. Турнир пройдет 21 октября в Абу-Даби.

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6 комментариев

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Nepobedimy
Лучший боец - это Нокиа 3310.
+8
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Фрэнк Канистра
Ответ Nepobedimy
Лучший боец - это Нокиа 3310.
ей реально убить можно было)))
+5
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+5
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Arty Novikoff
Ты похож на автомобиль Запорожец. Такой же примитивный, несуразный и шумный.
+3
-2
+1
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#nikon
Всё зависит от состояния аккумуляторов.
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Ryan T.
Ответ Фрэнк Канистра
ей реально убить можно было)))
Убил?)
0
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sanek maloi
Ответ Nepobedimy
Лучший боец - это Нокиа 3310.
1100 поверь мне)))неубиваемый тогда по качеству)))
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