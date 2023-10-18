Хамзат Чимаев: «Я похож на iPhone Pro, Камару – на iPhone 5. Он устаревшая версия»

Хамзат Чимаев высказался о поединке с Камару Усманом.

«О нашем противостоянии говорят с первого дня, как я появился в UFC. «Хамзат – Усман, Хамзат – Усман». Сравнивают наши навыки в борьбе, в стойке.

Усман похож на меня, но он устаревшая версия. Он как iPhone 5, а я iPhone Pro. Этим мы и отличаемся», – сказал средневес UFC Хамзат Чимаев.

Бой между Чимаевым и Усманом пройдет в соглавном событии UFC 294. Турнир пройдет 21 октября в Абу-Даби.

💣 Махачев уничтожит Волкановски, а у Усмана нет шансов против Чимаева? Тотальный гайд по UFC 294

Не закапывайте Усмана. Он реально неудобен для Чимаева