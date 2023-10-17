Веттори заявил, что не отказывался от боя с Чимаевым: «Кто это вообще сказал?»

Теги UFC MMA средний вес (MMA) Камару Усман Пауло Коста Хамзат Чимаев Марвин Веттори Бокс/MMA/UFC

Марвин Веттори заявил, что не отказывался от боя с Хамзатом Чимаевым.

«Кто сказал, что я отказался от поединка с Хамзатом? Не знаю, откуда взялся этот слух, но я точно не отказывался, хотя вся эта история была абсурдной с самого начала», – написал в соцсетях топовый средневес UFC Марвин Веттори.

Напомним, что за 10 дней до турнира UFC 294 у Хамзата Чимаева поменялся соперник: вместо заболевшего стафилококком Пауло Косты в октагон выйдет Камару Усман.

Усман рассказал, как принял бой с Чимаевым: «Был дома и услышал звонок от менеджера. Он не успел договорить, и я сказал: «Погнали»

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