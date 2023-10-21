Чимаев выиграл седьмой бой в UFC. У него ни одного поражения в промоушене

На UFC 294 победил решением большинства судей (29-27, 29-27, 28-28). Для него это седьмая победа в промоушене подряд.

Чимаев выступает в UFC с июля-2020 и идет на рекорде 7-0.

Изначально его соперником планировался Пауло Коста, но тот снялся с боя из-за травмы.

UFC 294: Махачев против Волкановски, Чимаев против Усмана и другие бои

Чимаев и Алискеров готовы разорвать средний вес UFC. Уже дрались друг с другом – все закончилось быстрым нокаутом