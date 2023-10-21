Чимаев выиграл седьмой бой в UFC. У него ни одного поражения в промоушене
На UFC 294 Хамзат Чимаев победил Камару Усмана решением большинства судей (29-27, 29-27, 28-28). Для него это седьмая победа в промоушене подряд.
Чимаев выступает в UFC с июля-2020 и идет на рекорде 7-0.
Изначально его соперником планировался Пауло Коста, но тот снялся с боя из-за травмы.
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Перетерпеть 1 раунд, а дальше от Чимаева остаётся половина.