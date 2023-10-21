Чимаев выиграл седьмой бой в UFC. У него ни одного поражения в промоушене

Теги UFC MMA Камару Усман Хамзат Чимаев UFC 294 Чимаев - Усман Бокс/MMA/UFC

На UFC 294 Хамзат Чимаев победил Камару Усмана решением большинства судей (29-27, 29-27, 28-28). Для него это седьмая победа в промоушене подряд.

Чимаев выступает в UFC с июля-2020 и идет на рекорде 7-0.

Изначально его соперником планировался Пауло Коста, но тот снялся с боя из-за травмы.

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Чимаев и Алискеров готовы разорвать средний вес UFC. Уже дрались друг с другом – все закончилось быстрым нокаутом

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44 комментария

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Квадратное личико
Писал коммент о том, какой Чимаев понтоколот. Пока это делал, услышал, какие слова он сказал по поводу всех конфликтов, всех сторон, России, Украины, Израиля, Палестины и т.д. Максимально правильные слова, максимально правильная позиция. Огромное уважение Человеку.
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АланСмити
Душный бой. Чимаев очень переоценен, много слабостей для якобы скрытого топ 1. Очень интересно против Стрикленда глянуть, так как у американца все отлично с выносливостью и он не останавливается. Не удивлюсь, если немотивированный Усман забрал бы, если бой длился 5 раундов. У Чимаева большие проблемы с выносливостью, а его активная борьба работает только 1 раунд, а дальше он устает, а борец он не столько техничный, сколько быстрый и со временем скорость падает и его проходы становятся слишком явными и он очень с далекой позиции начинает проход.
+25
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Евгений Заботин
Ну победа какая то натянутая. Как минимум ничья. Провалялись весь первый раунд, ничего толком не сделал, во втором и особенно в третьем наполучал по роже и выиграл. Бред
+31
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Горец Юнайтед
Столько разговоров о нокауте, а сам испугался драться в стойке
+15
-3
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Мага осторожный
Было 5 пять раундов, швед в четвёртом бы сдох от усталости
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Костя Петров
Боец одного раунда, жаль не пятираундовый бой, итог был бы очевиден
+12
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SWS
Несомненно, один из самых нелепых боев в истории юфс, Чимаев выиграл за счет того что просто просидел на Усмане целый раунд.
+11
-2
+9
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Артем Никитин
Ничья! Борз конечно хороший боец, но все же борьба может и не спасти в будущем, особенно в 5 раундовом бое
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justburn
У Чимаева не бензобак, а канистра. После первого раунда думал, что по-другому продолжится бой, да даже сам Камару был растерян
+8
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Алексей Пирожков
Слова после боя улучшили мое отношение к Хамзату. Но, победа спорная. Усман для короткого уведомления хорош.
+8
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+8
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justburn
Ответ АланСмити
Душный бой. Чимаев очень переоценен, много слабостей для якобы скрытого топ 1. Очень интересно против Стрикленда глянуть, так как у американца все отлично с выносливостью и он не останавливается. Не удивлюсь, если немотивированный Усман забрал бы, если бой длился 5 раундов. У Чимаева большие проблемы с выносливостью, а его активная борьба работает только 1 раунд, а дальше он устает, а борец он не столько техничный, сколько быстрый и со временем скорость падает и его проходы становятся слишком явными и он очень с далекой позиции начинает проход.
Однозначно забрал бы, у Усмана все отлично с кардио, а вот Чимаеву на три раунда-то не хватает. Уже не успевал и пропускал
+6
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+6
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Дмитрий Кобзарь
Ответ АланСмити
Душный бой. Чимаев очень переоценен, много слабостей для якобы скрытого топ 1. Очень интересно против Стрикленда глянуть, так как у американца все отлично с выносливостью и он не останавливается. Не удивлюсь, если немотивированный Усман забрал бы, если бой длился 5 раундов. У Чимаева большие проблемы с выносливостью, а его активная борьба работает только 1 раунд, а дальше он устает, а борец он не столько техничный, сколько быстрый и со временем скорость падает и его проходы становятся слишком явными и он очень с далекой позиции начинает проход.
абсолютно верно
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Бониффаций
Очередной чеченский тиктокер которому повезло, что слетел Коста. Хамзат просто мешок.
+3
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Born is the King
Позорище. Просто позорище. Этот шведский Педди просто продукт пиара
+3
-1
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Wiley Fox
Чимаеву бы ударной технике поучиться у Адама Кадырова

Как баба бьёт

Рюкзачит на троечку, если сравнивать с хабибой
+2
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Andreir888
И почему страна...Чечня??? Не убедил Хамзат!
+1
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as009595@icloud.com
У Чимаева одна тактика видимо, брать блицкригом, лихо начинает, но если в первом раунде не удается одержать победу, то дальше уже сам не выдерживает заданный им темп
+1
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leading_in_nowhere
Ответ Его Величество Златан
в стойке против грамотных и опытных бойцов, чимаев средний, но если он перевёл вас в партер- только терпеть . Похоже в партере никто с ним не справится
Хабиб в 5 раундах справился бы, даже в среднем.
Перетерпеть 1 раунд, а дальше от Чимаева остаётся половина.
+1
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Евгений Заботин
Ответ Isa Babaev
Ну да, когда с Берсом рубился критиковали что пропускает много, а когда залежал скучно дерётся
Я про скучно или не скучно не говорил. Я сказал про победу натянутую.
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Его Величество Златан
Ответ leading_in_nowhere
Хабиб в 5 раундах справился бы, даже в среднем. Перетерпеть 1 раунд, а дальше от Чимаева остаётся половина.
Я о тех, кто выступает сейчас
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Мага осторожный
Ответ Nenad
П...р ты дагестанский,я маму твою имел
Тебе Кадыров разрешил ругаться?))
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АланСмити
Ответ Александр Козлов
лул, Стрикленд в 1ом раунде и будет задушен
У Стрикленда короткая шея, так что это будет не так легко сделать.
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Александр Козлов
Ответ АланСмити
Душный бой. Чимаев очень переоценен, много слабостей для якобы скрытого топ 1. Очень интересно против Стрикленда глянуть, так как у американца все отлично с выносливостью и он не останавливается. Не удивлюсь, если немотивированный Усман забрал бы, если бой длился 5 раундов. У Чимаева большие проблемы с выносливостью, а его активная борьба работает только 1 раунд, а дальше он устает, а борец он не столько техничный, сколько быстрый и со временем скорость падает и его проходы становятся слишком явными и он очень с далекой позиции начинает проход.
лул, Стрикленд в 1ом раунде и будет задушен
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Born is the King
Ответ АланСмити
Душный бой. Чимаев очень переоценен, много слабостей для якобы скрытого топ 1. Очень интересно против Стрикленда глянуть, так как у американца все отлично с выносливостью и он не останавливается. Не удивлюсь, если немотивированный Усман забрал бы, если бой длился 5 раундов. У Чимаева большие проблемы с выносливостью, а его активная борьба работает только 1 раунд, а дальше он устает, а борец он не столько техничный, сколько быстрый и со временем скорость падает и его проходы становятся слишком явными и он очень с далекой позиции начинает проход.
Судьи просто не могли не отдать победы арабскому бойцу Чимаева идя против шейхов
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Kurt
Ответ Его Величество Златан
в стойке против грамотных и опытных бойцов, чимаев средний, но если он перевёл вас в партер- только терпеть . Похоже в партере никто с ним не справится
Бороться с ним тяжело, но так сильно давить в борьбе он может только один раунд. Тот же Уиттакер в стойке просто вынесёт Хамзата, если сможет контрить борьбу, а он может.
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seagal
Ответ Wiley Fox
Чимаеву бы ударной технике поучиться у Адама Кадырова Как баба бьёт Рюкзачит на троечку, если сравнивать с хабибой
жирный хрен в кепке за клеткой бегал
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Пётр
Ответ Александр Виноградов
Есть такая тактика, называется - Одеяло
Ну вот махачев одеяло
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Александр Виноградов
Ответ Горец Юнайтед
Столько разговоров о нокауте, а сам испугался драться в стойке
Есть такая тактика, называется - Одеяло
+1
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Евгений Заботин
Ответ Ollala
Первый раунд можно смело 10-8 считать, ты чего?) Что надо делать в партере еще, чтобы это не считалось залеживанием?
Ну даже если это и так. 2 и 3 с минимальным проиграл. Я и говорю ничья как минимум.
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Пётр
Ответ Евгений Заботин
Ну победа какая то натянутая. Как минимум ничья. Провалялись весь первый раунд, ничего толком не сделал, во втором и особенно в третьем наполучал по роже и выиграл. Бред
Махачев тоже самое с волком в первом бою одеяло
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Ollala
Ответ Евгений Заботин
Ну победа какая то натянутая. Как минимум ничья. Провалялись весь первый раунд, ничего толком не сделал, во втором и особенно в третьем наполучал по роже и выиграл. Бред
Первый раунд можно смело 10-8 считать, ты чего?) Что надо делать в партере еще, чтобы это не считалось залеживанием?
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Vova Solovyev
Было бы здоров посмотреть на бой чимаева и крюкова
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Kakysh Atamyradow
1 ,2 раунд за Чимаевым 3 спорный так что без споров единственный проблема дыхалко
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Его Величество Златан
в стойке против грамотных и опытных бойцов, чимаев средний, но если он перевёл вас в партер- только терпеть . Похоже в партере никто с ним не справится
0
0
0
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Team_Coach
Чимаев для меня открылся, как ЧЕЛОВЕК. С какой болью он говорил о конфликтах. С победой!
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Егор Крид58
проблема Чимаева в его кардио, очень слабо
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Перстень Уэстбрука
кардио надо подтягивать
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