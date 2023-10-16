Бо Никал: «UFC побоялся, что я изобью Чимаева на глазах его родной публики, подготовившись к бою за 10 дней»

Боец UFC Бо Никал считает, что промоушен испугался ставить его на бой с Чимаевым.

«Мне кажется, что UFC не хотел, чтобы я приехал в Абу-Даби, имея 10 дней в запасе, и разнес бы их мальчика на глазах у его родной толпы», – заявил боец UFC Бо Никал.

Напомним, что Хамзат Чимаев подерется с Камару Усманом на турнире UFC 294, который состоится 21 октября. Изначально Чимаев должен был драться с Пауло Костой, но бразилец снялся с поединка из-за стафилококковой инфекции.

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