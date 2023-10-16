Бо Никал: «UFC побоялся, что я изобью Чимаева на глазах его родной публики, подготовившись к бою за 10 дней»

Теги UFC MMA Хамзат Чимаев UFC 294 Бокс/MMA/UFC

Боец UFC Бо Никал считает, что промоушен испугался ставить его на бой с Чимаевым.

«Мне кажется, что UFC не хотел, чтобы я приехал в Абу-Даби, имея 10 дней в запасе, и разнес бы их мальчика на глазах у его родной толпы», – заявил боец UFC Бо Никал.

Напомним, что Хамзат Чимаев подерется с Камару Усманом на турнире UFC 294, который состоится 21 октября. Изначально Чимаев должен был драться с Пауло Костой, но бразилец снялся с поединка из-за стафилококковой инфекции.

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6 комментариев

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alexander bakulin
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не "УЯФСИ не хотел", а лысый шарлатан тебя, дурачка сельского, оберегает. ведут медленно и осторожно, подсовывают тебе, колхознику неопытному, мешков для избиения, в надежде что когда-нибудь звезда из тебя вырастет. ибо научен уже данила белый горьким опытом тиллов и пимблеттов.
ты же, дурачок, заботу лысого господина не ценишь. если тебя сейчас зверю, типа хамзата, скормить, только шерсть полетит в разные стороны.
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mario-romario
Ответ Cyle Rayner
А это ещё кто?
Крутой борец 😀
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Cyle Rayner
А это ещё кто?
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Born is the King
Нужен был громкий бой, чтобы оправдать хайп перед арабами. Никал станет чемпионом. Это талант уровня Бонза,но Дейна хочет постепенно его к этому привести
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mario-romario
Ответ inmotion
Непревзойденный мастер тейкдаунов через удар по яйцам :)
😂
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