Бо Никал: «UFC побоялся, что я изобью Чимаева на глазах его родной публики, подготовившись к бою за 10 дней»
Боец UFC Бо Никал считает, что промоушен испугался ставить его на бой с Чимаевым.
«Мне кажется, что UFC не хотел, чтобы я приехал в Абу-Даби, имея 10 дней в запасе, и разнес бы их мальчика на глазах у его родной толпы», – заявил боец UFC Бо Никал.
Напомним, что Хамзат Чимаев подерется с Камару Усманом на турнире UFC 294, который состоится 21 октября. Изначально Чимаев должен был драться с Пауло Костой, но бразилец снялся с поединка из-за стафилококковой инфекции.
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ты же, дурачок, заботу лысого господина не ценишь. если тебя сейчас зверю, типа хамзата, скормить, только шерсть полетит в разные стороны.