Волкановски за год проиграл больше боев, чем за всю карьеру

На UFC 294 нокаутировал в первом раунде и защитил пояс в легком весе.

Для Волкановски это второе поражение за год – снова от Махачева. В феврале-2023 он проиграл единогласным решением судей.

Теперь Волкановски идет в промоушене на рекорде 13-2.

UFC 294: Махачев против Волкановски, Чимаев против Усмана и другие бои

Сколько Махачев заработает за титульник против Волкановски?