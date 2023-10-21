Волкановски за год проиграл больше боев, чем за всю карьеру
На UFC 294 Ислам Махачев нокаутировал Алекса Волкановски в первом раунде и защитил пояс в легком весе.
Для Волкановски это второе поражение за год – снова от Махачева. В феврале-2023 он проиграл единогласным решением судей.
Теперь Волкановски идет в промоушене на рекорде 13-2.
UFC 294: Махачев против Волкановски, Чимаев против Усмана и другие бои
Взял титул у доминирующего Оливейры
Победил дважды p4p, во втором просто уничтожил
Дэне надо зароботать и придумать историю с суперпоединком и суперчемпионом
Ислама попросят выскочить на Эдвардца или Колби
Так он заработает и будет возможность вписать себя в историю
Пока он будет решать вопросы в полусреднем, можно разыграть временный между Гейджи и Оливейрой, а там придумать опять супербой за обьединение поясов
Волк p4p, и дал в первом бою самый сложный бой викарьере, в отличии от Оливейры, который до этого уничтожил всех бугимэнов дивизиона и с треском влетел в Исламу
Да и я еще про то, что Ислам после такого перфоманса должен приносить огромные бабки, а бой с Гейджи на данном этапе не тот вариант
Не хочешь ты слышать.
Бизнес, интерес публики
Да и следущий на очереди Оливейра, а не тот кого надо зачистить в дивизионе
И я же написал, что бой с тем же Гейджи(или следущим в очереди) можно устроить позже, когда кто то из претиндентов ярко выиграет и сделает заявку на пояс