Волкановски за год проиграл больше боев, чем за всю карьеру

Теги UFC MMA Ислам Махачев Александр Волкановски Махачев – Волкановски UFC 294 Бокс/MMA/UFC

На UFC 294 Ислам Махачев нокаутировал Алекса Волкановски в первом раунде и защитил пояс в легком весе.

Для Волкановски это второе поражение за год – снова от Махачева. В феврале-2023 он проиграл единогласным решением судей.

Теперь Волкановски идет в промоушене на рекорде 13-2.

UFC 294: Махачев против Волкановски, Чимаев против Усмана и другие бои

Сколько Махачев заработает за титульник против Волкановски?

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15 комментариев

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Азамат011989
Волкановски очень хорош, но Ислам лучший боец в мире. А перспективы бомбовские. В том числе в полусреднем весе.
+11
-1
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Андрей Кумиров
потом будет "Волкановски проиграл за 10 месяцев больше чем за всю карьеру" , тьфу
+11
-2
+9
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DenizKios
Ответ Art Bear
Следущий Гетжи и можно в велтарах титул забрать
Зачем ему Гейджи???
Взял титул у доминирующего Оливейры
Победил дважды p4p, во втором просто уничтожил
Дэне надо зароботать и придумать историю с суперпоединком и суперчемпионом
Ислама попросят выскочить на Эдвардца или Колби
Так он заработает и будет возможность вписать себя в историю
Пока он будет решать вопросы в полусреднем, можно разыграть временный между Гейджи и Оливейрой, а там придумать опять супербой за обьединение поясов
+9
-1
+8
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Ма Из
Ответ Art Bear
Следущий Гетжи и можно в велтарах титул забрать
абсолютно бесполезный бой. сразу в 77
+2
0
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Андрей Кумиров
Ответ DenizKios
Зачем ему Гейджи??? Взял титул у доминирующего Оливейры Победил дважды p4p, во втором просто уничтожил Дэне надо зароботать и придумать историю с суперпоединком и суперчемпионом Ислама попросят выскочить на Эдвардца или Колби Так он заработает и будет возможность вписать себя в историю Пока он будет решать вопросы в полусреднем, можно разыграть временный между Гейджи и Оливейрой, а там придумать опять супербой за обьединение поясов
соглы, норм тема
+1
0
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Cary
Всех поздравляю все русские бойцы победили только Анкалаев ему тоже Удачи следующих боях
+4
-4
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Art Bear
Ответ Андрей Кумиров
потом будет "Волкановски проиграл за 10 месяцев больше чем за всю карьеру" , тьфу
тьфу хейтер
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Андрей Кумиров
Ответ Art Bear
тьфу хейтер
просто пьян пока, вот и пишу, тошнит от этого спорца, но альтернативы нет
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Art Bear
Ответ Ма Из
абсолютно бесполезный бой. сразу в 77
чтоб было 3 защиты как у Хабы, а лучше 4 чтоб стать величайшим легковесом
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sanek maloi
Ответ DenizKios
Зачем ему Гейджи??? Взял титул у доминирующего Оливейры Победил дважды p4p, во втором просто уничтожил Дэне надо зароботать и придумать историю с суперпоединком и суперчемпионом Ислама попросят выскочить на Эдвардца или Колби Так он заработает и будет возможность вписать себя в историю Пока он будет решать вопросы в полусреднем, можно разыграть временный между Гейджи и Оливейрой, а там придумать опять супербой за обьединение поясов
У Махачева 2 защиты титула в лёгком весе над ПОЛУЛЕГКОВЕСОМ, в этот раз вышедшим в Абу Даби за 10 дней до боя)))
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DenizKios
Ответ sanek maloi
У Махачева 2 защиты титула в лёгком весе над ПОЛУЛЕГКОВЕСОМ, в этот раз вышедшим в Абу Даби за 10 дней до боя)))
Это что то меняет???
Волк p4p, и дал в первом бою самый сложный бой викарьере, в отличии от Оливейры, который до этого уничтожил всех бугимэнов дивизиона и с треском влетел в Исламу
Да и я еще про то, что Ислам после такого перфоманса должен приносить огромные бабки, а бой с Гейджи на данном этапе не тот вариант
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sanek maloi
Ответ DenizKios
Это что то меняет??? Волк p4p, и дал в первом бою самый сложный бой викарьере, в отличии от Оливейры, который до этого уничтожил всех бугимэнов дивизиона и с треском влетел в Исламу Да и я еще про то, что Ислам после такого перфоманса должен приносить огромные бабки, а бой с Гейджи на данном этапе не тот вариант
Волк получил р4р дерясь в своей весовой категории, а не в лёгком весе. А вы тут переворачиваете как будто Махачев уже весь легкий дивизион зачистил, выиграв Оливейру в Абу-Даби.)
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DenizKios
Ответ sanek maloi
Волк получил р4р дерясь в своей весовой категории, а не в лёгком весе. А вы тут переворачиваете как будто Махачев уже весь легкий дивизион зачистил, выиграв Оливейру в Абу-Даби.)
Переворачиваю???
Не хочешь ты слышать.
Бизнес, интерес публики
Да и следущий на очереди Оливейра, а не тот кого надо зачистить в дивизионе
И я же написал, что бой с тем же Гейджи(или следущим в очереди) можно устроить позже, когда кто то из претиндентов ярко выиграет и сделает заявку на пояс
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Фуля
Ответ sanek maloi
У Махачева 2 защиты титула в лёгком весе над ПОЛУЛЕГКОВЕСОМ, в этот раз вышедшим в Абу Даби за 10 дней до боя)))
Оооооо. Началось. А если Махачев заберут титул в полусреднем, то можно сказать, что ему было намного легче и он читерил, потому что не надо было гонять столько сколько полусредневесам. Если выйдет против Гейджи и победит, то Али Абдель Азиз сделал договорняк. Если будет драться в Калифорнии, то там зал АКА расположен. Всегда будет оправдание. ПЛАК ПЛАК ПЛАК. АХАХАХАХАХАХАХА
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