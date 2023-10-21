На UFC 294 нокаутировал в первом раунде и защитил пояс в легком весе.

Для Махачева эта победа стала 14-й в промоушене. Он выступает в UFC с 2015 года и сейчас идет на рекорде 14-1.

Хабиб Нурмагомедов ушел из промоушена с рекордом 13-0.

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Сколько Махачев заработает за титульник против Волкановски?