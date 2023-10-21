Махачев выиграл 14-й бой в UFC. Он обошел Хабиба по этому показателю
На UFC 294 Ислам Махачев нокаутировал Алекса Волкановски в первом раунде и защитил пояс в легком весе.
Для Махачева эта победа стала 14-й в промоушене. Он выступает в UFC с 2015 года и сейчас идет на рекорде 14-1.
Хабиб Нурмагомедов ушел из промоушена с рекордом 13-0.
UFC 294: Махачев против Волкановски, Чимаев против Усмана и другие бои
Но волк все равно крепыш, жалко такой пропустить
Но дело в том что у Хабиба борьба на уровне небес
Много кто против него был лучше в каком то компоненте, кто то универсальней, но с гран энд паундом и контролем ничего поделать не могли
Сколько у Хабиба нокаутов?
Ислам спокойно себя чувствует в стойке