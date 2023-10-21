Махачев выиграл 14-й бой в UFC. Он обошел Хабиба по этому показателю

Теги UFC MMA Ислам Махачев Александр Волкановски Махачев – Волкановски UFC 294 Бокс/MMA/UFC

На UFC 294 Ислам Махачев нокаутировал Алекса Волкановски в первом раунде и защитил пояс в легком весе.

Для Махачева эта победа стала 14-й в промоушене. Он выступает в UFC с 2015 года и сейчас идет на рекорде 14-1.

Хабиб Нурмагомедов ушел из промоушена с рекордом 13-0.

UFC 294: Махачев против Волкановски, Чимаев против Усмана и другие бои

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27 комментариев

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Андрей Кумиров
сильно
+13
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+13
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Mr Heisenberg
Все вопросы снял
Но волк все равно крепыш, жалко такой пропустить
+9
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KillFish
Красавец! Снял все вопросы о том, кто сейчас является лучшим!
+8
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DenizKios
Ответ zzzeeerrrooo
Ислам сильнее Хабиба как боец , ударка на другом уровне
Я бы сказал, что Махачев универсальнее, стойка лучше
Но дело в том что у Хабиба борьба на уровне небес
Много кто против него был лучше в каком то компоненте, кто то универсальней, но с гран энд паундом и контролем ничего поделать не могли
+5
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baksan07
Потушил
+5
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Mr. Blonde
глядя на этот хайкик, я теперь точно скажу, что хабиб вовремя ушёл))
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Квадратное личико
Вот это хайкик 😱 Чуть выше блока
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Mr. Blonde
жёстко пробил. хорош
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АланСмити
В Австралии скажут, что неоднозначная остановка. Волк еще дышал!
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igor nn
Ответ zzzeeerrrooo
Ислам сильнее Хабиба как боец , ударка на другом уровне
имхо чтобы так утверждать надо бы посмотреть их схватку в прайме между собой ,.Так то кажется зрелищнее..но кто знает ..всякое может произойти?
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Перстень Уэстбрука
Махачев Камару Усман, вот был бы бой.
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Dexter Morgan
С победой Ислама.
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zzzeeerrrooo
Ответ igor nn
имхо чтобы так утверждать надо бы посмотреть их схватку в прайме между собой ,.Так то кажется зрелищнее..но кто знает ..всякое может произойти?
Так и так все видно
Сколько у Хабиба нокаутов?
Ислам спокойно себя чувствует в стойке
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Team_Coach
Не зря Абдулманап говорил про Ислама, что он будущее
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zzzeeerrrooo
Ислам сильнее Хабиба как боец , ударка на другом уровне
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Go-go-love
Вообще без вопросов Ислам. В Бою Хамзата вопросы были риторические.
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Арслан Устарханов
Посадили клопа на попу.
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Эксперт Спортс
Красивый нокаут. Удар мощнейший
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kupezz
Красавчег) Лихо он конечно...))
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Абобус Младший
всё было четко,красава!
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Давид Кочинян
Невероятный сценарий! 🦿👏🏼 Через месяц станет 1 номером P4P, когда Джонс уйдет на пенсию!
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Горец Юнайтед
Просто машина!!!!
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Kubinec_
что за терминатор этот Махачев )) просто убийца
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Его Величество Златан
не характерный для стиля Ислама, но как действенно. Безоговорочный!!!!
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