Махачев выиграл третий титульник в UFC. У Хабиба – четыре

На UFC 294 нокаутировал в первом раунде и защитил пояс в легком весе. Это его третий титульный бой в промоушене.

Ранее он побеждал Чарльза Оливейру и того же Волкановски. Три титульника уместились в год.

У Хабиба Нурмагомедова – четыре титульных боя.

UFC 294: Махачев против Волкановски, Чимаев против Усмана и другие бои

Сколько Махачев заработает за титульник против Волкановски?