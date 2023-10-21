Махачев выиграл третий титульник в UFC. У Хабиба – четыре
На UFC 294 Ислам Махачев нокаутировал Алекса Волкановски в первом раунде и защитил пояс в легком весе. Это его третий титульный бой в промоушене.
Ранее он побеждал Чарльза Оливейру и того же Волкановски. Три титульника уместились в год.
У Хабиба Нурмагомедова – четыре титульных боя.
UFC 294: Махачев против Волкановски, Чимаев против Усмана и другие бои
То как он свои бои забирал, да не так зрелищно, но именно в доминантном стиле
Уверен того же Волка и Оливейру он бы съел
Не в первом раунде, но доминировал бы все пять раундов
Но то что делает Ислам тоже вышка, он нереальный топарь