Махачев выиграл третий титульник в UFC. У Хабиба – четыре

Теги UFC MMA Ислам Махачев Александр Волкановски Махачев – Волкановски UFC 294 Бокс/MMA/UFC

На UFC 294 Ислам Махачев нокаутировал Алекса Волкановски в первом раунде и защитил пояс в легком весе. Это его третий титульный бой в промоушене.

Ранее он побеждал Чарльза Оливейру и того же Волкановски. Три титульника уместились в год.

У Хабиба Нурмагомедова – четыре титульных боя.

UFC 294: Махачев против Волкановски, Чимаев против Усмана и другие бои

Сколько Махачев заработает за титульник против Волкановски?

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
mr Gadisov
По ощущениям все равно Хабиб как по мне выглядел более сильным бойцом ИМХО
То как он свои бои забирал, да не так зрелищно, но именно в доминантном стиле
Уверен того же Волка и Оливейру он бы съел
Не в первом раунде, но доминировал бы все пять раундов
Но то что делает Ислам тоже вышка, он нереальный топарь
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий