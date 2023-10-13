Александр Волкановски объяснил, почему принял бой с Исламом Махачевым.

«Высокий риск – высокая награда. Да, это безумный поступок. Люди говорят: «Если ты проиграешь, то больше никогда не получишь титульный шанс в легком весе». Это так. Но что будет, если я все-таки выиграю? Я намерен победить и шокировать весь мир.

Люди, находящиеся в моем положении, никогда на такое не пойдут. И я их прекрасно понимаю. Но мне был необходим этот вызов – это меня заводит. Когда я взбудоражен, я превращаюсь в опасного человека», – сказал чемпион в полулегком весе .

Поединок между и Волкановски пройдет 21 октября и возглавит UFC 294.

Волкановски – о плане на бой с Махачевым: «Через 10 дней я шокирую мир. Давайте уже финишируем этого парня»

Махачев рассказал, как узнал о вылете Оливейры: «Просил найти мне хоть кого-нибудь, а то я почти сделал вес и тренируюсь три месяца»