Волкановски объяснил, почему принял бой с Махачевым: «Высокий риск – высокая награда»

Теги UFC Ислам Махачев Александр Волкановски Махачев – Волкановски UFC 294 Бокс/MMA/UFC

Александр Волкановски объяснил, почему принял бой с Исламом Махачевым.

«Высокий риск – высокая награда. Да, это безумный поступок. Люди говорят: «Если ты проиграешь, то больше никогда не получишь титульный шанс в легком весе». Это так. Но что будет, если я все-таки выиграю? Я намерен победить и шокировать весь мир.

Люди, находящиеся в моем положении, никогда на такое не пойдут. И я их прекрасно понимаю. Но мне был необходим этот вызов – это меня заводит. Когда я взбудоражен, я превращаюсь в опасного человека», – сказал чемпион UFC в полулегком весе Александр Волкановски.

Поединок между Махачевым и Волкановски пройдет 21 октября и возглавит UFC 294.

Волкановски – о плане на бой с Махачевым: «Через 10 дней я шокирую мир. Давайте уже финишируем этого парня»

Махачев рассказал, как узнал о вылете Оливейры: «Просил найти мне хоть кого-нибудь, а то я почти сделал вес и тренируюсь три месяца»

Материалы по теме

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Герман Сергеевич
Ответ skytent1
в этот раз шансов больше. в первом бою он осторожничал и только в 5 раунде показал что может, сам объяснял это тем , что считал Махачева физически более сильным.
Мне кажется Ислам тож сделал работы на ошибками, и не будет рисковать в стойке в этот раз, а заодеялит все 5 раундов без урона.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Isa Babaev
Бой не выиграет, но бабла прилично заработает
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
sanek maloi
Пацаны, здесь кручу бойцы лучше, придут на кайфе, чем бойцы на полном тренировочном лагере, пусть дока0ывает)>))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
sanek maloi
Взял, млн с шейхов деньги мне пох👍 дальше вывеска для дураков
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий