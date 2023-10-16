Мухамед Берхамов: «Мне сказали, что турнир с Амосовым против Джексона будет последним для Bellator в США»

Берхамов рассказал, что турнир Bellator 301 станет последним турниром промоушена в США.

«Мне сказали, что турнир с Амосовым против Джексона – последний турнир в Америке и все... Сказали, что последний турнир и все, не будет больше Bellator, вот так мне сказали, все в непонятном теперь положении... Какую-то часть бойцов подпишут в PFL, но не всех», – сказал боец Bellator Мухамед Берхамов.

17 ноября пройдет турнир Bellator 301. В главном бою за титул в полусреднем весе подерутся и Джейсон Джексон.

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