Мухамед Берхамов: «Мне сказали, что турнир с Амосовым против Джексона будет последним для Bellator в США»

Теги MMA Bellator Ярослав Амосов Bellator 301 Бокс/MMA/UFC

Берхамов рассказал, что турнир Bellator 301 станет последним турниром промоушена в США.

«Мне сказали, что турнир с Амосовым против Джексона – последний турнир в Америке и все... Сказали, что последний турнир и все, не будет больше Bellator, вот так мне сказали, все в непонятном теперь положении... Какую-то часть бойцов подпишут в PFL, но не всех», – сказал боец Bellator Мухамед Берхамов.

17 ноября пройдет турнир Bellator 301. В главном бою за титул в полусреднем весе подерутся Ярослав Амосов и Джейсон Джексон.

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1 комментарий

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Proper Chels
Отлично, ждем Амосова в ufc.
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Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
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